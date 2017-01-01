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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de açıklamalar

YPG'ye ağır silah desteğinde bulunma kararı alan ABD'ye net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli, bu konuyu ABD Başkanı Trump ile görüşeceğiz" dedi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:51:15 Güncelleme: 19:58:55 HABERTURK.COM

Beştepe'de, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Koroma ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin YPG'ye ağır silah desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "YPG kaosu fırsata çevirmeye çalışıyor. Suriye ve Irak'ta her gelişme, bizim için doğrudan milli güvenlik meselesidir. Bizler müttefiklerimizin, terör örgütlerinin değil, bizim yanımızda yer almayı tercih edeceklerine inanmak istiyoruz. Bu konudaki tavrımızı, alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump ile yapacağımız görüşmelerde ayrıntılı şekilde kendilerine de bizzat ifade edeceğim. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli. DEAŞ ile mücadele terör örgütü ile olmaz" dedi.


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