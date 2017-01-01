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FETÖ elebaşı Gülen için 'iki ülkeden birine kaçacak' iddiası

Gülen'in, Arjantin veya Brezilya'ya kaçabileceği iddia ediliyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:28:45 Güncelleme: 13:37:19

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ABD’ye verdiği yeni dosyaya göre FETÖ elebaşı Gülen'in Brezilya veya Arjantin’e kaçmayı planladığı, buradaki vakıfların hazırlık yaptığı iddia edildi. İade dosyasının üst yazısında Gülen'in iade edilmesi amacıyla acilen geçici olarak tutuklanması talep ediliyor. Yazıda "Gülen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, halen 1857 Mount Eaton Rd. 18353 Pensilvanya ABD adresinde ikamet etmektedir. Bu şahıs ülkemizde işlenen birçok suçun yanı sıra 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü talimatını veren kişi olması nedeniyle tutuklanması için aranmaktadır. Anlaşmanın 15. maddesi uyarınca Gülen'in konutunda ve çalışma yerlerinde arama yapılarak darbe teşebbüsü ile ilgili delillere el konulmasını talep ediyoruz" deniliyor.

SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDU

Sabah'ın haberine göre dosyanın üst yazısında, Gülen'in Brezilya'ya sığınma talebinde bulunduğu, Brezilya ya da Arjantin'e kaçabileceği, buradaki vakıfların hazırlık yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde edildiği belirtiliyor. Yazıda, Gülen'in örgüt faaliyetleri çerçevesinde elde edilmiş mali gücün, ABD'den kaçmasına olanak sağlayacağı da belirtiliyor.

İADE ANLAŞMASI YOK

FETÖ lideri Gülen'in 15 Temmuz'dan sonra ABD'den kaçma arayışlarının hızlandığı belirtiliyor. Yazıda "Darbe teşebbüsünün başarısızlıkla sonuçlanması darbe talimatını veren Gülen'i paniğe sevk etmiş ve ABD'den bir an önce kaçma arayışına itmiştir. Türkiye ile iade anlaşması bulunmayan bir ülkeye ya da kendisini mülteci olarak kabul edebilecek başka bir ülkeye kaçma hazırlığı yaptığı bilinmekteydi. Darbenin başarısızlıkla sonuçlanması ABD'den kaçma çabalarını hızlandırmıştır. Gülen'in ABD'den kaçmasına yardım ve yataklık etmek isteyebilecek çeşitli ülkelerde örgüt mensupları bulunmaktadır" ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.

Gülen'e yönelik; nitelikli şekilde kasten öldürmek, Cumhurbaşkanı'na suikast, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs ve silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek başlıkları altında 6 suç da sıralanıyor.

İade dosyasında, FETÖ'nün ve Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantısına gösteren kanıtlar da yer alıyor.

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