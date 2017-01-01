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Hakkari ve Ağrı'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 23:58:12 Güncelleme: 12 Mayıs 2017 Cuma, 00:04:14 AA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist ağır yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Derecik beldesi kırsal alanındaki Gedik Tepe ve Başkaya'da bulunan askeri üs bölgesine Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi.

Radarla atışın yapıldığı bölgeyi tespit edilen güvenlik güçleri, fırtına obüsleriyle teröristleri ateş altına aldı.

Teröristlerin telsiz konuşmalarına göre, operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği, bir teröristin ağır yaralandığı öğrenildi.

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Ağrı il Jandarma Komutanlığınca, Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

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