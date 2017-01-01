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Manisa Yeni doğan bebek
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Yeni doğan bebek poşetin içinde sokağa bırakıldı

Manisa'nın Kula İlçesi'nde, sokakta poşet içine koyulmuş yeni doğmuş erkek bebek bulundu

12 Mayıs 2017 Cuma, 00:24:30 Güncelleme: 00:27:17 DHA

Olay bugün saat 18.00 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan 4 Eylül Mahallesi 237 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta işyeri bulunan Emrah Topmedir, poşet içinden bebek sesi duydu. Poşeti kontrol eden Topmedir, bebeği fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin yeni doğduğu belirlendi.

Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kuvöze koyulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.

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