Kardeşi Ceylan’ı başından vuran Erhan Timuroğlu firarda

İstanbul Ataşehir’de 24 yaşındaki Ceylan Timuroğlu, Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki evinde ağabeyi Erhan Timuroğlu tarafından tabancayla öldürüldü. Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Mayıs 2016’da Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesi’ne atılan bombaların faillerinden biri olduğu anlaşılan, o dönem tam 8 yıl hapis yatan Timuroğlu, cinayetin ardından kayıplara karıştı.
HARAÇ ALAMAYINCA KURŞUNLADI
Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 72 gündür firari olan kardeş katili Erhan Timuroğlu’nu yakalamak için özel ekip oluşturdu. Timuroğlu’nu arama çalışmaları sürerken bir hafta önce Ataşehir Küçükbakkalköy’de M.İ. isimli işadamına ait oto galerisi akşam saatlerinde kurşunlandı.
“2 olayda herhangi bir yaralanan olmadı. Tedirgin haldeyiz. Ateş ettikten sonra arayıp ‘Sizi bitireceğim. Çocuklarını öldüreceğim’ diye tehdit ettiler. O sırada babamın yanındaydım ben de konuşmasına şahit oldum.” İşadamının şikâyeti üzerine Cinayet Bürosu ekiplerinin yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.