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Kardeşi Ceylan’ı başından vuran Erhan Timuroğlu firarda

12 Mayıs 2017 Cuma, 02:14:46 HABERTURK.COM

İstanbul Ataşehir’de 28 Şubat’ta kız kardeşi Ceylan’ı başından vuran ve tam 72 gündür firarda olan Erhan Timuroğlu’nun, geçen hafta bir işadamının evi ile işyerini kurşunladığı ortaya çıktı. Timuroğlu’nun bir grupla, işadamına giderek 200 bin TL haraç istediği, ret yanıtı alınca da saldırdığı öğrenildi

  • 1 Kardeşi Ceylan’ı başından vuran Erhan Timuroğlu firarda
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    İstanbul Ataşehir’de 24 yaşındaki Ceylan Timuroğlu, Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki evinde ağabeyi Erhan Timuroğlu tarafından tabancayla öldürüldü. Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Mayıs 2016’da Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesi’ne atılan bombaların faillerinden biri olduğu anlaşılan, o dönem tam 8 yıl hapis yatan Timuroğlu, cinayetin ardından kayıplara karıştı.

  • 2 Kardeşi Ceylan’ı başından vuran Erhan Timuroğlu firarda
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    HARAÇ ALAMAYINCA KURŞUNLADI

     

    Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 72 gündür firari olan kardeş katili Erhan Timuroğlu’nu yakalamak için özel ekip oluşturdu. Timuroğlu’nu arama çalışmaları sürerken bir hafta önce Ataşehir Küçükbakkalköy’de M.İ. isimli işadamına ait oto galerisi akşam saatlerinde kurşunlandı.

  • 3 Kardeşi Ceylan’ı başından vuran Erhan Timuroğlu firarda
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    Ertesi gün, aynı işadamının evine kurşun sıkıldı. 2 saldırının ardından M.İ., polise ifade verdi. Saldırı anlarını gösteren kamera kayıtları ve M.İ.’nin ifadeleri üzerine olayın faillerinden birinin Erhan Timuroğlu olduğu ortaya çıktı. 

  • 4 Kardeşi Ceylan’ı başından vuran Erhan Timuroğlu firarda
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    Savcılıkta ve poliste ifade veren M.İ., kurşunlanma olayından önce, daha önceden tanıdığı Cüneyt A.’nın, yanında Emre E., Murat E. ve basında haberleri çıkan Erhan Timuroğlu’nu işyerine getirdiğini söyledi. 

  • 5 Kardeşi Ceylan’ı başından vuran Erhan Timuroğlu firarda
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    Cüneyt A.’nın silahını masaya koyarak kendisinden 200 bin lira haraç istediğini ileri süren işadamı, “Ben de ona ‘Kimseye haraç vermedim, vermem’ dedim. Cüneyt de bana ‘Keleşle tarayacağım, el bombası atacağım’ dedi” diye ifade verdi.

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