Kardeşi Ceylan’ı başından vuran Erhan Timuroğlu firarda

9 | 10

“2 olayda herhangi bir yaralanan olmadı. Tedirgin haldeyiz. Ateş ettikten sonra arayıp ‘Sizi bitireceğim. Çocuklarını öldüreceğim’ diye tehdit ettiler. O sırada babamın yanındaydım ben de konuşmasına şahit oldum.” İşadamının şikâyeti üzerine Cinayet Bürosu ekiplerinin yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.