İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Ağrı'da 4 kadın, 4 esrarengiz olay!

İstanbul Başakşehir’deki bir AVM’nin 25’inci katındaki lüks dairede, önceki gün 33 yaşındaki Hilal Bingöl intihar etti. Gazete Habertürk'ten Müslüm Sarıyar'ın haberine göre nişanlısı M.E.A.’nın işi nedeniyle onunla birlikte İzmir’den İstanbul’a gelen Bingöl, İstanbul’da bulunan kız arkadaşı D.Ö.’yü arayarak, onda kalıp kalamayacaklarını sordu. İkili, kabul etmesi üzerine akşam saatlerinde yemek yeyip D.Ö.’nün yaşadığı siteye gitti. D.Ö., sabah evinin alt katında bulunan AVM’deki işyerine gitti. Bingöl’ün nişanlısı M.E.A. da toplantıya gitmek için evden çıktı. Saat 11.00 sıralarında Hilal Bingöl’e ulaşamayan M.E.A., D.Ö.’yü aradı. Bunun üzerine evine çıkan D.Ö. de Bingöl’ü bulamadı. Bir süre sonra Bingöl’ün cesedinin sitenin bahçesinde olduğu haberi alındı. Yapılan incelemede, Bingöl’ün D.Ö.’nün 25’inci kattaki dairesinden atladığı belirlendi. Bingöl’ün neden intihar ettiğini, nişanlısı dahil kimsenin bilmediği öğrenildi. Polis, intiharla ilgili soruşturma başlattı.

EVİNİN BALKONUNDAN ATLAYARAK CANINA KIYDI

İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 32 yaşındaki Nurcan Çakar, 9’uncu kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Çakar, dün saat 04.00 sıralarında oturduğu 10 katlı apartmanın 9’uncu katındaki evinin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Çakar’ı kanlar içinde gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Çakar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polisin evde yaptığı araştırmada, herhangi bir intihar notuna rastlanmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KARIŞTIRDIĞI 2 İLAÇLA HAYATINA SON VERDİ

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde yalnız yaşayan 24 yaşındaki hemşire Saliha Hacıoğlu, önceki gün çalıştığı hastaneden çıkarak evine gitti. Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre uzun süre telefonlara cevap vermemesi üzerine Hacıoğlu’nu merak eden yakınları ve arkadaşları eve gitti. Genç kadının kapıyı açmaması üzerine çilingir çağrıldı. Hacıoğlu’nu yerde baygın bulan yakınları, sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine giden 112 Acil Servis ekibi, Saliha Hacıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Konya’nın Akşehir İlçesi nüfusuna kayıtlı olan ve 2 yıldır Diyarbakır’da görev yaptığı öğrenilen Hacıoğlu’nun, anestezide kullanılan 2 çeşit ilacı karıştırarak vücuduna enjekte ederek intihar ettiği tespit edildi. Hacıoğlu’nun anestezi ilacını çalıştığı hastaneden temin ettiği öğrenildi. Genç hemşirenin yıllar önce anne ve babasının boşandığı, psikolojik sorunları olduğu kaydedildi. Hacıoğlu’nun lisede okuduğu yıllarda da ilaç içerek intihara kalkıştığı ifade edildi. Genç kadının cenazesi, ailesine teslim edilerek Konya’nın Akşehir İlçesi’nde toprağa verildi.

ÖLDÜKTEN 4 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU

Ağrı Devlet Hastanesi’nde çocuk gelişim uzmanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Emine Barın, kaldığı öğretmenevindeki odasında ölü bulundu. Barın’ın 4 gün önce öldüğü belirlendi. Öğretmenevi yönetimi, temizlik yapan çalışanların üst kattaki odadan koku geldiğini söylemesi üzerine dün sabah polis ekiplerine haber verdi. Odanın kapısını kıran polis, Emine Barın’ın cansız bedeniyle karşılaştı. İzmir doğumlu Barın’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.