Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Güven, Twitter hesabından "Gözaltına alınıyorum" diye tweet attı. Güven'in neden gözaltına alındığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

— oğuz güven (@oguzguven_) May 12, 2017

GÖZALTI NEDENİ MUSTAFA ALPER HAKKINDAKİ HABER

Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre; İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Güven'i evinde gözaltına alarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürdü.

Güven hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümüyle ilgili bir haber nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.