ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Samsun merkezli Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatıldı

12 Mayıs 2017 Cuma, 09:49:40 İHA

  • 1 Samsun merkezli Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatıldı
    1 | 13

    Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir yıl süren çalışma sonucu Samsun merkezli Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 13 ili kapsayan Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatıldı.

  • 2 Samsun merkezli Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatıldı
    2 | 13

    İHA'nın haberine göre, "Son Kapı 1" adı verilen operasyon eş zamanlı olarak sabah saat 06.00'da başladı.

  • 3 Samsun merkezli Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatıldı
    3 | 13

    Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'un yönettiği operasyona bin 731 polis katıldı.

  • 4 Samsun merkezli Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatıldı
    4 | 13

    731 sanığa yönelik gözaltı kararının verildiği operasyonda internet üzerinde eskort kız ilanı veren 30 internet sitesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu eskort kızlar, bu kızları pazarlayanlar ve ilan verenlerin gözaltına alındığı öğrenildi.

  • 5 Samsun merkezli Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatıldı
    5 | 13

    Operasyon kapsamında yaklaşık 2 milyon lira mal varlığına el konulduğu öğrenildi.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000