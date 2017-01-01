Samsun merkezli Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatıldı

1 | 13

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir yıl süren çalışma sonucu Samsun merkezli Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 13 ili kapsayan Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatıldı.