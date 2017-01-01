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Numan Kurtulmuş
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Kurtulmuş'tan ABD'ye: Sağdan say 3-5 bin kişi, soldan say 3-5 bin kişi...

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ABD'nin PYD'ye silah yardımının "Kabul edilemez" olduğunu belirterek "DEAŞ ne kadar tehlikeli bir terör örgütüyse, PKK'nın ve PYD'nin de aynı şekilde tehlikeli bir terör örgütü olduğunun altını çiziyoruz" dedi

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:54:07 Güncelleme: 12:00:58 AA

2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı'na katılan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, PYD konusunda ABD'ye uyarıda bulunarak "PYD'yi Rakka'ya sürerseniz, orada ortaya çıkacak insani sorunları ve büyük kargaşaları nasıl önleyeceksiniz ve bunun vebalini nasıl vereceksiniz?" dedi.

"SAĞDAN SAY 3-5 BİN KİŞİ, SOLDAN SAY 3-5 BİN KİŞİ..."

ABD'nin silah yardımı konusunda açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Nasıl Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyorsak, Suriye ve Irak'taki bütün terör örgütlerinin tasfiye edilmesini de savunuyoruz. Bu anlamda bizim için DEAŞ ne kadar tehlikeli bir terör örgütüyse, PKK'nın ve PYD'nin de aynı şekilde tehlikeli bir terör örgütü olduğunun altını çiziyoruz. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ve diğer müttefiklerimiz bu bölgede bir barış arayışı içindelerse, sağdan say 3-5 bin kişi, soldan say 3-5 bin kişilik bir terör örgütüyle iş birliği yapmak değil, bölgenin tek ekonomik ve siyasi istikrar sahibi ülkesi olan Türkiye ile iş birliği yapmanın kendi milli menfaatleri bakımından da en akılcı olduğunu ifade ediyoruz." diye konuştu.

ABD'YE PYD KONUSUNDA RAKKA UYARISI

Türkiye'nin düşmanı olan gruplara silah verilmesinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Kurtulmuş şunları söyledi:

"Bizim müttefikimiz, 1952'den beri NATO çerçevesinde işbirliği içinde olduğumuz, lafa geldiği zaman "Türkiye, NATO'nun güney sınırındaki ülkedir, müttefikimizdir" diyenlerin, Türkiye'nin düşmanı olan silahlı gruplara silah vermesini asla kabul etmemiz mümkün değildir. Bu çerçevede bu Türkiye'nin kabul edeceği bir durum olmadığı gibi bölge barışına da hizmet edecek bir durum değildir. Yani diyelim ki Rakka'dan DEAŞ'ı attınız, çıkardınız, yüzde 100'ü Arap olan Rakka'da etnik temizlik yapmak üzere hazır bekleyen bir PYD'yi o Rakka'ya sürerseniz, orada ortaya çıkacak insani sorunları ve büyük kargaşaları nasıl önleyeceksiniz ve bunun vebalini nasıl vereceksiniz?" 

"İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

"ABD'nin ittifak içerisinde olduğu, en azından destek verdiği bu terör gruplarıyla olan ilişkilerini gözden geçireceğini ümit ediyoruz"

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YORUMLAR 5
  • Misafir 15 dakika önce
    daha sert açıklamalar lütfen.....
  • Misafir 28 dakika önce
    onlar teröre apaçık destek veriyorlar ve vazgeçmeyecekler bu belli, bize düşen ülkemizi savunmak ve gerekirse bu örgütlerle savaşmak
  • Misafir 34 dakika önce
    devlet politikamız olsa kimse cesaret edemezdi söz aldık verdik diyerek bu günlere geldik
  • Misafir 35 dakika önce
    amerika eskiden bu işleri gece yapıyordu şimdi gündüz yapıyor .. bu iş hiç hoşuma gitmedi
  • Misafir 36 dakika önce
    Anca konuşuyoruz konuşnakla bi yere varılmadığın er veya geç anlayacak inşallah bizikileri inşallah iş işten geçmiş olmaz
  • Misafir 41 dakika önce
    politikamızın olmadığını bilen abd umursamıyor 4 senedir tıkır tıkır bildiğini yaptı biz içeriye oynadık ve hala aynıyız
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