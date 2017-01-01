Türk Anneler Derneği'nden Zübeyde Hanım'a yönelik çirkin sözlere tepki

Türk Anneler Derneği üyeleri, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ile manevi kızı Afet İnan'a yönelik çirkin ifadeleri protesto etti.

Altındağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir araya gelen dernek üyeleri, kırmızı karanfillerden oluşan çelengi okul bahçesindeki Zübeyde Hanım büstüne bıraktı.

Türk Anneler Derneği Genel Başkanı Gül Uysal, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) üyesi teröristlerin büyük bir hainliğiyle karşı karşıya kaldığını anımsatarak, şehit annelerinin önünde saygıyla eğildiklerini söyledi.

Atatürk'e çirkin ifadelerle dil uzatanlara "Sütümüz haram olsun." diyerek tepki gösteren Uysal, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ile manevi kızı Afet İnan'a yönelik "insanlık dışı" kelimelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Uysal, 15 Temmuz şehitlerinin annelerini 2017'de "yılın annesi" ilan ettiklerini belirterek, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.