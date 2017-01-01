Tokat'ın Niksar ilçesinde tartıştığı genç kız tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Günebakan köyünde 19 yaşındaki Orhan K. ile 18 yaşındaki genç kız Ö.K., Meşepınarı mevkisine hayvan otlatmaya gitti.

Orhan K. ile Ö.K. arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Genç kız, bu sırada av tüfeğini aldığı Orhan K.'ye ateş etti.

Ö.K'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Orhan K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Ö.K'nin jandarmadaki ifadesinde, Orhan K.'nin kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü, bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.