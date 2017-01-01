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2016'dan bu yana kayıp olan genç kızla ilgili flaş gelişme

Kadriye G.'nin annesi, babası ve amcası gözaltına alındı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:14:24 Güncelleme: 20:23:56 İHA

İzmir'in Bayındır ilçesinde Ağustos 2016'dan bu yana kayıp olan genç kız Kadriye G.'nin annesi, babası ve amcası jandarma tarafından gözaltına alındı. Öldüğü iddia edilen 2 aylık hamile Kadriye'nin mezarı ise hala bulunamadı.

İHA'nın haberine göre, Bayındır'da Ağustos 2016'dan bu yana kayıp olan Kadriye G.'nin babası ve amcası tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Baba Ercan G., anne Necla G. ve amca Ergün G. ile ismi açıklanmayan bir şahıs daha jandarma tarafından gözaltına alındı. Yukarı Furunlu Mahallesi'nde bir arazide gömülü olduğu iddia edilen Kadriye'nin mezarını bu sabah Bayındır Cumhuriyet Başsavcısı ve yetkililerle olay yerine giden annesi de gösteremedi. Arazide bir süre dolanan anne Necla G., yetkililere kafasının karışık olduğunu ifade etti.

2 AYLIK HAMİLEYDİ

İddiaya göre, geçen sene av tüfeğiyle intihar eden 65 yaşındaki mahalle bakkalı Mehmet Liv'in cesedi Kadriye'nin en son görüldüğü yere yakın bir yerde bulunmuş ve genç kızla ilişkisi olduğu öne sürülmüştü. 25 Ağustos'ta, iki kardeşiyle evden çıkan Kadriye G., evlerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan demiryolu yakınlarına geldiğinde kardeşlerini eve göndermiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Güvenlik güçlerine kızlarının kayıp olduğunu bildiren aile, bir televizyon programına katılmış ve Kadriye, Türkiye'nin dört bir yanında aranmaya başlamıştı. Genç kızın ortadan kaybolmadan bir süre önce annesi tarafından karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede yapılan tahlil ve testleri sonucunda iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

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