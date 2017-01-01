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AK Parti MYK Başbakanlık Resmi Konutu'nda toplanacak

21 Mayıs'taki kongre öncesi toplanacak MYK'ya eşler de katılacak

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 21:28:39 Güncelleme: 21:37:38 HABERTURK.COM

AK Parti'nin 21 Mayıs'taki olağanüstü kongresi öncesi son Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı ilk kez Başbakanlık Resmi Konutu'nda yapılacak.

Habertürk TV'nin edindiği bilgiye göre MYK üyelerinin eşleriyle katılacağı toplantıda Genel Başkan Binali Yıldırım ve eşi konuklarını akşam yemeğinde ağırlayacak.

Yıldırım'ın toplantıda MYK üyelerine çalışmalarından ötürü teşekkür etmesi bekleniyor.

21 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan seçileceği kongre sonrası AK Parti yönetiminde değişikliklerin olabileceği belirtilmişti.

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