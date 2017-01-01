Hacıosman-Yenikapı metro hattında "Metro'ya anne eli değerse" sloganıyla sıra dışı bir organizasyon gerçekleştirildi.
Anneler Günü dolayısıyla yapılan organizasyon kapsamında, metro istasyonları ve sefer yapan araçlara, annelerin el işi ürünleriyle süslemeler yapıldı.
Tiyatro oyuncusu Esin Karakaya’nın canlandırdığı anne karakteri de sefer yapan araçta ve istasyonda, yolculara "anne uyarılarında" bulundu.
Oluşturulan ortamı tebessümle karşılayan yolculardan bazıları, cep telefonlarıyla bu atmosferi görüntüledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu, yaptığı açıklamada, cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu ve annelerin bir gün değil her gün başlarının tacı olduğunu söyledi.