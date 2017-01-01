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Metro'ya anne eli değerse...

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 21:56:19 AA

  • 1 Metro'ya anne eli değerse...
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    Hacıosman-Yenikapı metro hattında "Metro'ya anne eli değerse" sloganıyla sıra dışı bir organizasyon gerçekleştirildi.

  • 2 Metro'ya anne eli değerse...
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    Anneler Günü dolayısıyla yapılan organizasyon kapsamında, metro istasyonları ve sefer yapan araçlara, annelerin el işi ürünleriyle süslemeler yapıldı. 

  • 3 Metro'ya anne eli değerse...
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    Tiyatro oyuncusu Esin Karakaya’nın canlandırdığı anne karakteri de sefer yapan araçta ve istasyonda, yolculara "anne uyarılarında" bulundu.

  • 4 Metro'ya anne eli değerse...
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    Oluşturulan ortamı tebessümle karşılayan yolculardan bazıları, cep telefonlarıyla bu atmosferi görüntüledi.

  • 5 Metro'ya anne eli değerse...
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu, yaptığı açıklamada, cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu ve annelerin bir gün değil her gün başlarının tacı olduğunu söyledi. 

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