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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan '15 dakika' uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 21 Mayıs'ta yapılacak KPSS'deki 09.45 kuralına ilişkin, "Bütün kardeşlerim hak kaybına uğramamaları için ÖSYM tarafından konulan kurallara harfiyen uymalı." dedi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:09:26 Güncelleme: 23:12:09 AA

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Tarihi Kentler Birliği Sivas Buluşması" programı kapsamında, Sivas Belediyesi Paşabahçe Kütük Ev'de düzenlenen yemeğe katıldı.

Burada bir gazetecinin, ÖSYM'nin 21 Mayıs'ta yapılacak KPSS'de adayların sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanması kuralı hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine Yılmaz, şöyle konuştu:

"YÖK ve ÖSYM, herhangi bir kimse hukuk kurallarını ihlal etmeden, sağlıklı sınav sistemini hayata geçirmek istiyor. Bundan dolayı da diyor ki 'Öğrencilerimiz sınavın başlamasından belli bir süre önce gelsin, gerekli kontroller yapılsın ve sınav başladığı anda da sınava girsin. Arada girip de diğer insanların dikkatini dağıtmasın, zamanını çalmasın.' diye bir kural koydu. Dolayısıyla bütün kardeşlerim hak kaybına uğramamaları için ÖSYM tarafından konulan kurallara harfiyen uymalı. Eğer ÖSYM '15 dakika önce gelin.' diye açıklama yapmışsa kendileri yarım saat önce gitmeli. Yani ÖSYM'nin çağırdığı saatten de önce gitmeli. Trafik var, sair sıkıntılar da olabilir, vaktinden önce giderse hiçbir kardeşim mağdur olmaz."

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