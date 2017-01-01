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Denizli’de kezzaplı saldırıya uğrayan kadın dehşeti anlattı

Denizli’de 10 yaşındaki yeğeniyle evde uykudayken kezzaplı saldırıya uğrayan Yıldız S., failin Avustralya’da yaşayan eski nişanlısı M.G. olduğunu ileri sürdü: “Sürekli ‘Yüzüne bakan olmayacak, kimse selam vermeyecek, seni pişman edeceğim’ mesajlarıyla tehdit ediyordu”

14 Mayıs 2017 Pazar, 03:16:33 Güncelleme: 03:20:48 HABERTURK.COM

Denizli Sırakapılar Mahallesi’ndeki korkunç saldırı, 3 Mayıs’ta sabaha karşı saat 04.00 sıralarında yaşandı. Gazete Habertürk'ten Dudu Karaman'ın haberine göre ikinci kattaki dairenin kapısını henüz tespit edilemeyen bir yöntemle açan iki kişi, Yıldız S. (25) ile yanında uyuyan 10 yaşındaki yeğeni Elif Nur S.’nin vücuduna asit dökerek kaçtı. Çığlıklara uyanan ev sahibi abi, genç kadın ve Elif Nur’u hastaneye kaldırdı. O günden beri hastanede tedavi gören hala-yeğenin ne zaman taburcu olacağı ise belli değil. Minik Elif Nur’un yüzü ve kollarında, halasının ise yüzü, sırtı göğüs bölgesinin büyük kısmında yanıklar var.

‘FACEBOOK’TAN YAYINLIYORDU’

Saldırıyı Avustralya’da yaşayan eski nişanlısı M.G.’nin yaptırdığını iddia eden Yıldız S., 4 yıllık ilişkilerinin eylül ayında bittiğini anlattı. M.G.’nin ayrılığı hazmedemediğini, birilerine para vererek saldırıyı yaptırdığından emin olduğunu belirten genç kadın şöyle devam etti: “Bana sürekli tehdit mesajları atıyordu. Son zamanlarda tehditler arttığı için kendisini engelledim. Başka numaralardan mesaj atmaya devam etti. Beni takip ettirmiş, fotoğraflarımı çektirmiş, adıma açtırdığı sahte Facebook hesaplarından paylaştı. ‘Yüzüne bakan olmayacak, kimse sana selam vermeyecek, seni pişman edeceğim’ yazıyordu, hatta anne ve babamın telefonuna da tehdit mesajları geldi. Bugün bana yapılan yarın başkalarına da yapılabilir. Bu insanlık dışı bir şey. Hiçbir kadın bunu hak etmiyor.’’ Yıldız S.’nin ailesi de saldırıyı yapanların yanı sıra azmettiricinin de yakalanacağı günü bekliyor

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