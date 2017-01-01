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Konya'da düğünden dönen otobüs devrildi: 20 yaralı

Konya'da düğünden dönenleri taşıyan otobüs devrildi, 20 kişi yaralandı, 3 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor. Kazadan önce yolcuların "Biz de mi televizyonlara çıkacağız" diyerek şoförü uyardığı ortaya çıktı

14 Mayıs 2017 Pazar, 08:41:33 Güncelleme: 08:56:19 AA

Konya'da düğünden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Adana'dan Aydın'a düğünden dönenleri taşıyan Sinan Ç. yönetimindeki otobüs, Konya-Kadınhanı karayolunun 8. kilometresinde devrildi.

Kazada, otobüsteki 41 kişiden sürücü Sinan Ç'nin de aralarında bulunduğu 20 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan üçünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yolculardan Alişan Emul, yolda birkaç kez kaza tehlikesi atlattıklarını söyledi.

Sürücüye, dün 24 kişinin öldüğü Muğla'daki kazanın hatırlatıldığını belirten Emul, "Biz de mi televizyonlara çıkacağız diyerek sürücünün değişmesini istedik. Sürücü, 'Petrole girmek istediğim için savrulma oldu. Bir sorun yok' diyerek bizleri sakinleştirmeye çalıştı." diye konuştu.

 

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