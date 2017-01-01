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Yatağa bağımlı annesini sırtında taşıyor

Recep Tursun 12 yıldır yatağa bağımlı olan annesinin yanından bir an olsun ayrılmıyor

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:22:19 Güncelleme: 13:37:21 AA

Ağrı'da yaşayan Recep Tursun, 15 yıl önce evlerinin önündeki kerpiç tandır evinin çökmesi sonucu yatağa bağımlı hale gelen, şeker hastalığı nedeniyle de sol gözünü kaybeden diyaliz hastası annesine 12 yıldır çocuğu gibi bakıyor.

Çatalipaşa köyündeki harabe evlerinde annesi ile birlikte yaşam mücadelesi veren Tursun (32), onun yanından bir an olsun ayrılmıyor. Yoksulluk yüzünden yuva kuramayan ve tek başına annesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan, zaman zaman sırtında dışarı çıkararak gezdiren Tursun, aldığı evde bakım parasıyla gereksinimlerini karşılıyor.

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