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Sultangazi'de olaylar çıktı, polis müdahale etti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kızlara laf attıkları iddia edilen Afgan ve Suriye uyruklu kişiler ile mahalleli arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 02:27:56 Güncelleme: 02:28:51 DHA

Olay, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan İsmetpaşa Mahallesi 85.Sokak üzerinde saat 23.00 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, Afgan ve Suriye uyruklu kişilerin olduğu gruptan mahalledeki kızlara laf atıldı. Bunun üzerine mahallenin gençleri toplanarak yabancı uruklu bu kişilerle kavgaya tutuştu. Büyüyen kavga sırasında Ramazan Şahin bıçaklanarak ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir ahastaneye kaldırılan Şahin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet üzerine olaylar daha da büyüdü. Kalabalıklaşarak olayı protesto eden gruba, çevik kuvvet polisleri TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahale etti.

Polis mahallede bulduğu Afgan ve Suriye uyruklu kişileri mahalleden çıkardı. Polisin, bazı Afgan uyruklu kişileri kamyonete bindirerek olay yerinden uzaklaştırdığı kameraya yansıdı.

Ölüm haberini alana Ramazan Şahin'in yakınları hastane önünde toplandı. Ölen Ramazan Şahin'in dayısı Salih Arslan, "23.00 sıralarında Afgan ve Suriyeliler'in mahalledeki kızlara laf atması sonucu meydana geliyor. Ramazan Şahin benim yeğenim. Gürültüye aşağı iniyor, mahalledeki gençlerle Suriyeli ve Afganlılarla kavga ediyorlar. Aşağı yukarı 50-60 Suriyeli ve Afganlı mahalledeki gençlerle kavga ediyorlar. Bunlardan birinin bıçaklaması sonucu Ramazan Şahin 24 yaşında hayatını kaybediyor. Özellikle İsmetpaşa mahallesinde bu tür vakalar sürekli yaşanıyor. 10-20 liraya fazla vermek için evlerine Afgan ve Suriyeli insanları dolduranları şiddetle kınıyoruz. Yarın cenazden sonra da protestolarımızı en demokratik şekilde yapacağız. bu bu acıyı yaşıyoruz, bize bu acıyı yaşatanları mahallemizde barındırmayacağız. bu olaylar sürekli oluyor şikayet etmemize rağmen malesef kimse müdhale etmiyor. Pazar günleri ailemizle parklara gidip oturamıyoruz. 20-30 kiilik gruplar halinde oluyorlar, geldiğinizde sanki bir Arp ülkesinde kendinizi buluyorsunuz. Gencecik yeğenimin kalbine bıçak sapladılar. vuranların yanında kar kalıyor, çünkü bu insanların kayıtları bile yok." dedi.

Olayların çıktığı 85. Sokağı kapatan polisin bekleyişi sürüyor.

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