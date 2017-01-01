ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul Sarıyer intihar Gizem Zülal Kaynar Boğaziçi Üniversitesi
GÜNDEM

Gizem’in intiharının arkasından "anneye şiddet" çıktı

İstanbul Sarıyer’deki evinde intihar ederek yaşamına son veren Gizem’in ardında bıraktığı mektubunda öfkeyle bahsettiği kişinin, babası olduğu ortaya çıktı. Kardeşleri, “Babama olan nefreti, anneme uyguladığı şiddetti. Gizem belki de cinayete kurban gitti” dedi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 04:49:56 Güncelleme: 04:56:07

İstanbul Sarıyer’de 3 arkadaşıyla kaldığı evde intihar eden Boğaziçi Üniversitesi mezunu 25 yaşındaki Gizem Zülal Kaynar’ın bıraktığı notta bahsettiği kardeşleri, Habertürk’e konuştu.

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre Savaş, Sinan ve Özlem Kaynar, kardeşlerinin intihar ettiğine inanmadıklarını söyledi. Gizem’in ardında bıraktığı mektubunda “Hele O.’nun nasıl bir yaratık olduğunu bilen, onunla kan bağı olan kimseyi istemiyorum” dediği kişinin, geçen yıl yaşamını yitiren babası Osman Kaynar olduğu ortaya çıktı.

‘ONU İNTİHARA YÖNLENDİREN VAR’

Gizem’in ağabeyi Sinan Kaynar, “Üniversitede akademik hayatına devam edip ileride de Ege’ye yerleşmek istiyordu. Eğer bu hayalini gerçekleştiremezse de özel bir etüt merkezi açmak istiyordu. Gizem’in babama olan nefreti, anneme uyguladığı şiddetti. Ve bize karşı nefreti de bizim buna göz yummamız olabilir” dedi. Savaş Kaynar ise “Babamın psikolojik sorunları vardı. Kimseye güvenmezdi. Aşırı kıskançtı ama tüm bu takıntıları annemle ilgiliydi. Gizem babamdan gerçekten nefret etmiş olsaydı, o hayattayken intihar ederdi. Bıraktığı notta babamdan yaşıyormuş gibi bahsetmiş. Belki de bir cinayete kurban gitti ve o notu oraya bıraktılar. Birçok tutarsızlık var. Bu bir cinayet olabilir” diye konuştu.

Gizem’in ablası Özlem Kaynar da “Ailemizde bir kopukluk vardı. Ancak bu, babamın gerginliğinden kaynaklıydı. Gizem’in, ağabeylerimden ya da amcamdan şiddet görmüş olması söz konusu değildi” ifadesini kullandı. Gizem’in intihar ettiğine inanmadığını söyleyen abla Kaynar, “Eğer intihar ettiyse bile onu yönlendiren biri var. Kendini kötü hissetmesi, yalnız hissetmesi için sebebi olabilir ama intihar etmesi için hiçbir neden yok” dedi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sultangazi'de olaylar çıktı, polis müdahale etti
GÜNDEM

Sultangazi'de çıkan olaylarda 1 kişi öldü
15 yıllık işkence evine sadece 15 yıl hapis
GÜNDEM

Mahkemeden 'Niye şikayet etmedin' affı!
Ataşehir'de markete el yapımı patlayıcıyla saldırı
GÜNDEM

Ataşehir'de markete el yapımı patlayıcıyla saldırı
İtfaiyeciler, arkadaşlarının kanser hastası oğluna destek için saçlarını kazıttı
GÜNDEM

İtifaiyeciler minik Efe için saçlarını kazıttı
Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle bir araya geldi
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu, gençlerle bir araya geldi

"Hayalet" lakaplı dolandırıcı İstanbul'da yakalandı
GÜNDEM

"Hayalet" yakalandı! Avukatı bile tanımadı
İçişleri Bakanlığı’ndan PYD/YPG raporu
GÜNDEM

407 SİVİLİ ÖLDÜRÜP, 1651 KİŞİYİ ALIKOYDULAR!
22 yaşındaki genç bahçedeki havuzda ölü bulundu
GÜNDEM

SÜS HAVUZUNA DÜŞEN GENÇ KURTARILAMADI
Gizem’in intiharının arkasından "anneye şiddet" çıktı
GÜNDEM

GİZEM'İN MEKTUBUNDAKİ SIRRI BABASI ÇIKTI!
Bakan Kaya: Yurtta değil evde büyüyecekler
GÜNDEM

"YURTLAR YIL SONUNDA TAMAMEN KAPANIYOR"
PKK, bir ananın yüreğini yaktı
GÜNDEM

3 YIL ÖNCE PKK'NIN KAÇIRDIĞI OĞLUNU KURTARAMADI!
15 yıllık işkence evine sadece 15 yıl hapis
GÜNDEM

MAHKEMEDEN 'NİYE ŞİKAYET ETMEDİN' AFFI!