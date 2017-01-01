ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı PYD/YPG
GÜNDEM

İçişleri Bakanlığı’ndan PYD/YPG raporu

İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG ile ilgili raporda; 51’i çocuk, 43’ü kadın toplam 407 sivilin PYD/YPG tarafından öldürüldüğü, bunların 16’sının işkenceyle katledildiği belirtildi. Ocak 2016’ya kadar bin 651 kişinin örgütçe alıkonulduğu kaydedildi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 05:09:03 Güncelleme: 05:15:50

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “PKK/KCK Terör Örgütü’nün Suriye Kolu: PYD/ YPG” başlıklı 68 sayfalık Mayıs 2017 tarihli raporda, örgütün ortaya çıkışı, yapısı, yöneticileri ve eylemlerine dair çarpıcı bilgilere yer verildi.

Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre Türkçe ve İngilizce hazırlanan raporda, PYD/YPG terör örgütünün 2011 yılı sonrası Suriye’de yaşanan iç savaş koşulları nedeniyle doğan otorite boşluğu sonucu terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan’ın talimatıyla bizzat PKK tarafından kurulduğu kaydedildi.

17 YAŞINDAKİ BİR KIZ ÇOCUĞU İNFAZ EDİLDİ

PYD/YPG’nin Türkiye’ye yönelik son 3 ayda 14 saldırı gerçekleştirdiği ifade edilen raporda, örgütün kadın ve çocuk istismarına da dikkat çekildi. Raporda, çok sayıda kız çocuğunun kaçırılarak Irak’ın kuzeyindeki PKK kamplarına götürüldükleri ifade edildi.

17 yaşındaki bir kızın PKK kampından 9 kez kaçma girişiminde bulunduğu için silahla başından vurularak infaz edildiği belirtilen raporda, 51’i çocuk, 43’ü kadın ve işkenceyle öldürülen 16 kişi dahil toplam 407 sivilin PYD/YPG tarafından hayatlarına son verildiği vurgulandı. Ocak 2016’ya kadar 88’i kadın bin 651 kişinin örgüt tarafından alıkonulduğuna dikkat çekilerek, YPG’nin kendisine rakip gördüğü bazı yapılanmalara mensup kişileri de infaz ettiği dile getirildi.

FAİLİ MEÇHULLER VAR

Raporda, YPG’nin etkin olduğu bölgede çözülemeyen çok sayıda cinayet ve kaybolma olayı olduğu ifade edilerek, 9 yerleşim yerinin örgüt tarafından yıkıldığı, 19 köyün yok edildiği ve en az 49 yerleşim yerindeki halkın sürgün edildiği vurgulandı.

Raporda PKK/KCK ile PYD/ YPG’nin aynı örgüt olduğuna dair bilgiler verilerek örgütün kontrolünde bulunan Telabyad’ın girişinde PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın posterinin asılı olduğu, Afrin’de de Öcalan’ın posterlerinin kentin bazı noktalarına asıldığı fotoğraflarla anlatıldı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar
GÜNDEM

ABD, YPG'li teröristleri böyle donatacak!
İçişleri: Şırnak'taki operasyonda Rus menşeli füze ele geçirildi
GÜNDEM

Şırnak'taki PKK operasyonunda Rus menşeli füze ele ...
Soylu'dan FETÖ açıklaması: 'Beni bulduysanız, bu iş çözüldü' dedi
GÜNDEM

Soylu'dan FETÖ açıklaması: 'Beni bulduysanız, bu iş ...
İçişleri Bakanlığı terörle mücadelede son bir haftanın rakamlarını açıkladı
GÜNDEM

321 operasyonda 66 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: 43 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

İçişleri Bakanlığı: 43 terörist etkisiz hale ...
İçişleri Bakanlığı, kayyumların gerekçesini raporla açıkladı
GÜNDEM

İçişleri Bakanlığı: Terörü şehre indirip silahları ...
Sultangazi'de bıçaklı kavga: 1 ölü
GÜNDEM

SULTANGAZİ'DE ÇIKAN OLAYLARDA 1 KİŞİ ÖLDÜ
15 yıllık işkence evine sadece 15 yıl hapis
GÜNDEM

MAHKEMEDEN 'NİYE ŞİKAYET ETMEDİN' AFFI!
Bakan Kaya: Yurtta değil evde büyüyecekler
GÜNDEM

"YURTLAR YIL SONUNDA TAMAMEN KAPANIYOR"
PKK, bir ananın yüreğini yaktı
GÜNDEM

3 YIL ÖNCE PKK'NIN KAÇIRDIĞI OĞLUNU KURTARAMADI!
İçişleri Bakanlığı’ndan PYD/YPG raporu
GÜNDEM

407 SİVİLİ ÖLDÜRÜP, 1651 KİŞİYİ ALIKOYDULAR!
Gizem’in intiharının arkasından "anneye şiddet" çıktı
GÜNDEM

GİZEM'İN MEKTUBUNDAKİ SIRRI BABASI ÇIKTI!