Mardin'de bir kişi Anneler Günü'nde üvey annesini öldürdü

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde 17 yaşındaki M. D., evde kurcaladığı av tüfeğinin ateş alması sonucu üvey annesi 28 yaşındaki Birice D.'nin ölümüne neden oldu.



DHA'nın haberine göre olay, Kızıltepe'deki Mezopotamya Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. M.D.'nin evde kurcaladığı av tüfeğinin ateş alması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, üvey annesi Birice D.'nin, sırt ve boyun bölgelerine isabet etti. Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Birice D.'nin öldüğü tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Birice D.'nin cesedi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üvey annenin ölümüne neden olan tüfek de incelenmek üzere el koyan polis ekipleri, olaya ilişkin M.D'yi gözaltına alırken, başlatılan soruşturmaya devam ediliyor.