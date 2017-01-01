Antalya'da 30 yıldır oturduğu evin ihalesini alamayan kadın gözyaşına boğuldu

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin taşınmazlarını çıkardığı ihalede 30 yıldır oturduğu evin ihalesini alamayan Hacer Erdoğan sinir krizi geçirdi.



DHA'nın haberine göre, Muratpaşa Belediyesi Ermenek Mahallesi'ndeki taşınmazların ihalesi sürüyor. Değirmenönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen ihaleye vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Daha önceki ihalelerde kavga çıkması nedeniyle polis ve zabıta ekiplerinin yanı sıra özel güvenlik görevlileri önlem aldı. İhalenin yapıldığı merkezin etrafı demir bariyerlerle kapatıldı. Açık teklif usulü ile 101 adet konutun satışa çıkarıldığı ihalede vatandaşlar, mahallelerinde yaşamayanları ihalelere sokmamak için bariyerler önünde bekledi.



30 YILDIR OTURDUĞU EVİNİ İHALEYLE KAPTIRDI



İhale devam ettiği sırada salondan bağırarak çıkan Hacer Erdoğan, gözyaşlarına boğuldu. Yabancı birinin ihaleye katıldığını belirten Erdoğan, ihaleyi bu kişinin aldığını kaydetti. Yakınlarına ve mahalleliye bu kişiyi neden ihaleye soktuklarını soran Erdoğan'ı özel güvenlik ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Sandalyeye oturtulan Erdoğan, 30 yıldır oturduğu evinin ihalesini kaybetmesinin ardından sinir krizi geçirdi. Erdoğan, "Nasıl sakin olayım, bu kişiyi koruyorsunuz. Bu nasıl belediye, nasıl devlet, aldı gitti evimi. Çanak tuttular. Belediye bunu bu hale getirmemeliydi. Yıllardır verdiğim emeklere yazık. Lanet olsun" dedi. Erdoğan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.



YİNE GERGİNLİK ÇIKTI



Mahalleli arasında da ara ara gerginlik çıktı. Bazı vatandaşlar komşularının kendi evlerinin ihalelerine gireceği iddiasıyla kavga etti. Diğer mahallelinin araya girmesiyle taraflar yatıştı. Aynı mahalledeki taşınmazlar için geçen ay yapılması planlanan ihale gerginlik çıkınca belediye tarafından iptal edilmişti.





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