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Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu ifade verdi

Atatürk'e hakaretten tutuklanan Süleyman Yeşilyurt'un katıldığı programda yer alan Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu, adliyeye gelerek ifade verdi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:25:25 Güncelleme: 17:27:14 AA

" Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ile "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklanan Süleyman Yeşilyurt'un katıldığı programda yer alan Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu, 3 kişinin yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.

Armağan ile Bahadıroğlu, avukatlarıyla ayrı ayrı Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. 3 kişinin haklarında yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde Armağan ve Bahadıroğlu'nun, Cumhuriyet savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından ifadesine başvuruldu.

Mustafa Armağan'ın ifadesinde, programa katılan Süleyman Yeşilyurt'un üslubunu tasvip etmediğini belirterek, ''Bir mektubu konuşmak için Süleyman Yeşilyurt'u çağırdık. Tarih programıydı. Süleyman Yeşilyurt konunun dışına çıktı. Afet İnan'dan bahsetti. Canlı yayındı, müdahale edemedik. Konuşmaları destekleyen ifadeler kullanmadım.'' dediği öğrenildi.

"KENDİSİNİ TANIMIYORUM"

Yavuz Bahadıroğlu'nun ise 45 yıldır yazarlık yaptığını, ilk defa savcılığın karşına geldiğini aktararak, "Programın moderatörlüğünü yapıyordum. Süleyman Yeşilyurt'u birkaç kez gördüm daha önce ama kendisini tanımıyorum. Atatürk ile ilgili sözlere katılmam mümkün değil. Canlı yayın olduğu için müdahale edemedim.'' ifadelerini kullandığı belirtildi.

Bahadıroğlu ve Armağan, savcılığa ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Hakkında başlatılan soruşturmada tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Süleyman Yeşilyurt, 12 Mayıs'ta Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ile ''Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'' suçlarından tutuklanmıştı.

Aynı suçlardan hakkında farklı bir soruşturma yürütülen ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Hasan Akar ise henüz bulunamadı.

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