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Adıyaman'da kanalizasyona düşen köpekler kurtarıldı

Adıyaman'da kanalizasyon borusuna düşen yavru köpekler itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı. Vatandaşlar itfaiyeye teşekkür etti

16 Mayıs 2017 Salı, 00:01:49 Güncelleme: 00:08:56 AA

Adıyaman'da kanalizasyon borusuna düşen yavru köpekler itfaiye tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi TOKİ konutları bahçesinde bulunan kanalizasyon borusunda köpek sesi duyan vatandaşlar, beton borunun içine baktıklarında 3 köpek yavrusu gördü.

Borunun dar olması nedeniyle köpekleri çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, beton boruyu balyoz ile kırarak köpeklere ulaşmaya çalıştı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından beton boruyu delen ekipler, 3 yavru köpeği bulunduğu yerden çıkararak "Lesi" isimli anne köpeğin yanına bıraktı.Çevrede toplanan çocuklar, köpeklerin kurtarılmasından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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