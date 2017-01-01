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Karşıyaka Devlet Hastanesi İzmir Anşe Bilir
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Bakanlığın kaybolma kararı: "Yeni hayat kurma arzusu olabilir"

İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi’nin acil servisinde kaybolan ve 2.5 yıldır izine rastlanamayan Anşe Bilir (73) için kızı Pınar Bilir’in Sağlık Bakanlığı aleyhine açtığı 500 bin TL’lik manevi tazminat davasının ilk duruşması görüldü

16 Mayıs 2017 Salı, 04:01:55 Güncelleme: 04:10:20

İzmir’de evinde geçirdiği sinir krizi sonrası ambulansla götürüldüğü Karşıyaka Devlet Hastanesi’nin acil servisinde kaybolan ve 2.5 yıldır izine rastlanamayan Anşe Bilir (73) için kızı Pınar Bilir’in Sağlık Bakanlığı aleyhine açtığı 500 bin TL’lik manevi tazminat davasının ilk duruşması görüldü. İzmir 1. İdare Mahkemesi’ndeki duruşmada, Sağlık Bakanlığı avukatları, “Hastanın durumu hâlâ meçhul olduğundan, akıl sağlığını kaybettiği yönünde tespit yapılamadığı gibi, yeni bir hayat kurma arzusuyla hareket edip etmediği de anlaşılamamaktadır” savunmasını yaptı.

Anşe Bilir’in hastaneden kaybolmasının ardından eşi Remzi Bilir de kalbine yenik düştü.

Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre Pınar Bilir’in avukatı İhsan Yılmaz, bakanlığın savunmsının asla kabul edilemeyeceğini belirterek “Yaşanan olayın ardından müvekkilimiz Pınar Hanım, babası ve kardeşini de buna bağlı sebeplerle kaybetti. 2.5 yıl oldu ve Anşe Bilir’den hâlâ iz yok. Ne yeni hayat kurması? Böyle bir şey olamaz” diye konuştu. Yılmaz, Anşe Bilir’in kaybolmasında hastane ve İzmir 112 Acil Servis Hizmetleri yönetiminin kusuru olduğunu da öne sürdü. Anşe Bilir’in kaybolmasının ardından 10 Temmuz’da baba Remzi Bilir’in kalbine yenik düşmesi nedeniyle aile ikinci şoku yaşamıştı. Annelerinin kaybolması ve babalarının vefatı ile iki büyük acı yaşayan kardeşlerden Harun Murat Bilir ise evde maket bıçağı ile bileklerini keserek intihar etmişti.

 

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