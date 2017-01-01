Türkiye tarihinin dönüm noktalarından olan Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı 19 Mayıs'a 3 gün kaldı. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması sonrası resmi Bayram ilan edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta her yıl olduğu gibi yine coşkuyla kutlanacak. Türk Milleti'nin kahramanca çarpışmasıyla kazanılan destansı bir mücadele öyküsünün başlangıcı 19 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi 19 Mayıs'la ilgili sözleri aramaya başladı. 19 Mayıs'la ilgili en güzel sözleri haberimizde bulabilirsiniz

19 MAYIS'IN TARİHÇESİ

Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de ilk defa 24 Mayıs 1935 tarihinde "Atatürk Günü" adında kutlanmıştır. Beşiktaş'ın attığı adımlarla Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen yüzlerce sporcunun katılımıyla spor günü olarak kutlanmaya devam edilmiştir. Kutlamaların ardından bir süre sonra yapılan Spor Kongresi'nde Beşiktaş Kurucu üyelerinden olan Ahmet Fetheri Aşeni, Atatürk Günü'nün tüm gençliğe hitap etmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" olarak adının değişmesini teklif etmiştir. Kongrede onaylanan öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onay vermesiyle yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihinde çıkarılan kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bayram, 12 Eylül askeri darbesinin ardından "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adına bürünmüştür.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SÖZLERİ

- 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.

- Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

- Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür.

- Zafer barışın en kısa yoludur.

- 19 Mayıs 1919, Türk Ulusunun uyandığı, emperyalizme başkaldırdığı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ya istiklal, ya ölüm” diyerek ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği gündür.

- Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı özgürlük hareketi, tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve kararlılıkla birleşerek giriştiği milli mücadele sonucunda zaferle taçlandırılmıştır.

- 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.

- Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

- Rica ile, merhamet dilenmekIe bir millet ve devletin şeref ve istikIâIi kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamaIıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.

- Spor gençIiğin kuvvet kɑynɑğıdır.

- Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

- Millet, millî hɑkimiyet esɑsını ve Türk Milliyetçiliğini kɑbuI etmiştir. Bunu gerçekleştirmeye çɑlışɑcɑktır.

- Zɑferin büyükIüğü, sɑvɑşın çetinIiği iIe öIçüIür.

- Gazi Mustafa Kemal Atɑtürk’ün 19 Mayıs 1919’dɑ Samsun’dɑn bɑşlattığı bağımsızlık hareketi milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, tüm yurttɑ dalga dalga yayılmış ve Milli Mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. Verilen çetin mücadele sonucunda, kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk tarafından ilke ve devrimlerle pekiştirilmiş ve Türk gençliğine armağan edilmiştir. Türk milleti olarak bu emanete sahip çıkmak hepimizin en ulvi görevidir.

- Bütün ümidim gençliktedir. Her kɑfɑnın ɑnIɑmɑktɑn ɑciz olduğu yüksek bir vɑrlıktır gençlik.

ATATÜRK'ÜN GENÇLİK VE SPORLA İLGİLİ EN GÜZEL SÖZLERİ

- Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.

- Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.

- Türk genci, devrimlerin ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır; rejimi ve devrimleri benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı ve bir hareket duydu mu, bu memleketin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır demeyecektir. Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla, nesi varsa onunla kendi eserini koruyacaktır. Polis gelecektir; asıl suçluları bırakıp, suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, “polis henüz devrim ve Cumhuriyetin polisi değildir” diye düşünecek, fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkum edecektir. Yine düşünecek: “Demek adliyeyi de islah etmek, rejime göre düzenlemek lazım!” Onu hapse atacaklar. Kanun yolundan itirazlarını yapmakla beraber; bana, İsmet Paşa’ya, Meclis’e telgraflar yağdırıp haksız ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalışılmasını kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki, “Ben inan ve kanaatimin icabını yaptım. Müdahale ve hareketimde haklıyım. Eğer buraya haksız gelmişsem, bu haksızlığı meydana getiren sebep ve amilleri düzeltmek de benim vazifemdir!” İste benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği!

- Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.

- Gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri gereklidir.

- Bir gün ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum.

- Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.

- Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır.

- Gençlerimiz ve aydınlarımız ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını öncelikle kendi düşüncelerinde iyice kararlaştırılmalı, onları halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilir bir hâle getirmeli, onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır. Ben çok ümitliyim ki, gençlerimiz bunu yapacak derecede yetişkindir. Biliyorum ki ihtiyarlarımız gibi gençlerimizin de tecrübeleri vardır. Zira milletimizin yakın senelere ait gördüğü acı dersler, yakın yılların en yoğun olaylar ile dolu oluşu, devrimizin gençlerini eski devirlerin ihtiyarları kadar ve belik onlardan fazla olayın şahidi, dolaysıyla gençliğimizi ihtiyarlar kadar tecrübe sahibi yaptı. Herhangi bir gencimiz yaşadığı devrin belki üç katı oranında olaya şahit olduğu için her gencimiz üç misli yaş sahibi sayılabilir, onları da ihtiyarlar gibi tecrübeli kabul edebiliriz. Gençliğimizin sahip oldukları bu tecrübelerden istifade ederek çalışkan, memlekete faydalı ve büyük imanla donatılmış olarak vazifelerini hakkıyla yerine getireceklerine eminim.

- Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.

- Arkadaşlar, Gençliğe bakın, Türk millî bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin.

- Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum.

- Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.

- Biz her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.

- Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.

-Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ( Türkiye Cumhuriyeti Devleti ) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.

- Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.