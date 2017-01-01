Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

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Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Biz geçmişte bugünün tarihine imza atmış kadınları ve erkekleri hep saygıyla andık. Onların kimlikleri, yaşam tarzları farklı olabilir ama onları doğuran annelere de hep birlikte saygı duymak zorundayız. Onları saygı ve sevgi ile, rahmetle anıyorum. Anneler acıya mahkum edilmemeli. Bunun için hep birlikte mücadele etmeliyiz.

10 Cumhuriyet çalışanı tam 198 gündür tutuklular. FETÖ terör örgütünü savunmaktan ötürü. Oysa bunların bütün hayatı FETÖ ile mücadeleyle geçti.

"AÇLIK GREVİNDEN VAZGEÇİN"

İki genç eğitimci açlık grevi yapıyorlar. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça. Ne günahı var bunların. Tek arzusu var, 'okuduk' diyorlar. 'Öğretmen olduk, KHK ile işimize son veriyorlar' diyorlar. 'Çalıştırmayacaksanız o zaman bırakın ölelim' diyorlar. Sayın Binali Yıldırım, genç iki kişinin ölümüne izin vermeyiniz. Aileleri kabul edin. Anadolulu aileler bunlar, ne günahı var bunların. Buradan iki kardeşime de istirham ediyorum; açlık grevinden vazgeçin.

OĞUZ GÜVEN'İN TUTUKLANMASI

Cumhuriyet gazetesi internet sitesi sorumlusu bir tweet atıyor, yanlış diye değiştiriyor sen misin onu atan alınıyor ardından tutuklama. İnsanda biraz vicdan olur ya, ne biçim hakimsiniz siz, ne biçim savcısınız siz. Böyle bir rezalet olabilir mi? Oğuz Güven hapishaneye gülerek gitti. Türkiye Cumhuriyeti'ni yarı açık cezaevine çevirdiler. Bunun hesabını birlikte soracağız. Birlikte mücadele edeceğiz.