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Şanlıurfa'da canlı bomba yeleği ele geçirildi

Kontrollü bir şekilde imha edilen yeleğin hangi örgüt tarafından toprağa gömüldüğünün araştırıldığı öğrenildi

16 Mayıs 2017 Salı, 14:20:42 Güncelleme: 14:22:12 İHA

Şanlıurfa'da toprağa gömülü vaziyette canlı bomba yeleği bulundu.

İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Derinkuyu kırsal Mahallesi'nde tarlada çalışan işçiler, bir bölümü toprağa gömülü halde yelek görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede toprağa gömülü halde bulunan yeleğin üzerinde 9 kilo 190 gram patlayıcı olduğunu belirledi. Kontrollü bir şekilde imha edilen yeleğin hangi örgüt tarafından toprağa gömüldüğünün araştırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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