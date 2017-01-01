Şanlıurfa'da canlı bomba yeleği ele geçirildi

Şanlıurfa'da toprağa gömülü vaziyette canlı bomba yeleği bulundu.

İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Derinkuyu kırsal Mahallesi'nde tarlada çalışan işçiler, bir bölümü toprağa gömülü halde yelek görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede toprağa gömülü halde bulunan yeleğin üzerinde 9 kilo 190 gram patlayıcı olduğunu belirledi. Kontrollü bir şekilde imha edilen yeleğin hangi örgüt tarafından toprağa gömüldüğünün araştırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.