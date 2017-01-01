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İstanbul kumar çetesi
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Tombala çetesine operasyon

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Ö. ve İsmet A. liderliğindeki 2 tombala çetesine operasyon düzenledi. Çete liderlerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi yakalandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 05:22:13 Güncelleme: 05:26:54

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan son yılların en yaygın kumarları arasına giren tombala çetelerine karşı etkin mücadele talimatı verdi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Ö. ve İsmet A. liderliğindeki 2 tombala çetesini teknik takibe aldı.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre polis ekipleri, çete üyelerine operasyon bilgilerini önceden sızdıran polislerin bulunduğunu belirledi. Çete üyeleriyle polislerin görüşmeleri teknik takiple kayda alındı. Çete liderleriyle ilişkili olan polislerin, 3 defa çete üyelerini arayıp kapatarak ‘Kaçın, operasyon için geliyoruz’ mesajı verdiği belirlendi. 2 tombala çetesi ve onlarla bağlantılı olan polislerin deşifre edilmesinin ardından operasyon için harekete geçildi. Bağcılar ve Esenler’de çok sayıda adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Çete liderlerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi yakalandı. Tombala çetelerine operasyon bilgisi sızdırdığı belirlenen 1’i polislikten ihraç edilmiş 2’si aktif görevde 3 polis de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 65 adet mermi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 65 TL para ve tombala oyunuyla ilgili parasal değerlerin yazılı olduğu kâğıtlar ele geçirildi.

KUMAR CEZASINI DÜŞÜRDÜLER

Tombala çetesine yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan 3 polisin dışında, 17 polis memurunun da çete ile ilişkisi belirlendi. Soruşturma kapsamında 17 polisin de şüpheli olarak ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Çete ile ilişkili polislerin, operasyon bilgisini sızdırması dışında, kumar mekânlarına yapılan baskınlarda gözaltına alınan kişilerin sayısını az gösterdikleri belirlendi. Kumar oynayanlara yazılan cezaların kumar çetesi tarafından karşılandığı, sayının az gösterilmesinin de çetenin ödediği parayı düşük tuttuğu anlaşıldı.

100 BİN TL KAZANÇ

İlk defa Ankara’da oynandığı için “Ankara kumarı” olarak bilinen tombala, merdiven altı olarak özellikle İstanbul’da da yayılıyor. Az paralarla uzun süre kumar oynayanları kısa sürede bağımlı yapabiliyor. Her operasyon sonrasında çeteler, yeni yerler açarak kumar oynatmaya devam ediyor. Tombala çetelerinin günlük kazançlarının 80-100 bin TL arasında değiştiği tahmin ediliyor.

 

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