Metruk gecekondu alev alev yandı

Beyoğlu'nda metruk bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan gecekonduyu itfaiye ekipleri söndürdü.
Beyoğlu, İstiklal Mahallesi, Mahmutağa Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti.
Gece saat 05.00 sıralarında sokak üzerinde bulunan metruk bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Alevler kısa süre içerisinde bütün gecekonduyu sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa süre içerisinde Beyoğlu ve Şişli İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.
Müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sırasında elektrik direklerinde parlamalar yaşanırken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşandı.
Gecekondunun bir süre önce boşaltıldığı öğrenildi. Olayda yaralanan olmazken ekiplerin yangının çıkış nedeninin tespit çalışmaları sürüyor.