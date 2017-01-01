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Metruk gecekondu alev alev yandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 06:21:45 İHA

  • 1 Metruk gecekondu alev alev yandı
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    Beyoğlu'nda metruk bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan gecekonduyu itfaiye ekipleri söndürdü. 

  • 2 Metruk gecekondu alev alev yandı
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    Beyoğlu, İstiklal Mahallesi, Mahmutağa Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. 

  • 3 Metruk gecekondu alev alev yandı
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    Gece saat 05.00 sıralarında sokak üzerinde bulunan metruk bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

  • 4 Metruk gecekondu alev alev yandı
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    Alevler kısa süre içerisinde bütün gecekonduyu sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. 

  • 5 Metruk gecekondu alev alev yandı
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    Kısa süre içerisinde Beyoğlu ve Şişli İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. 

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