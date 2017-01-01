Mustafa Sarıgül, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair ile görüştü

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Londra'da İngiltere eski Başbakanı Tony Blair ile bir araya geldi. Sarıgül, Eski başbakan Blair'le olan görüşmesinde Avrupa Birliği- Türkiye ilişkileri, Avrupa'nın geleceği ve diğer bölgesel konuları değerlendirdiklerini kaydetti.

İHA'nın haberine göre; Görüşmenin, iki ülke siyaseti adına faydalı olacağını düşündüğünü kaydeden Sarıgül, "Avrupa'da yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunların, kitleleri yanlış kişilerin peşinden sürüklememesi için siyasilere ve sivil topluma düşen görevler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Avrupa'da aşırı milliyetçiliğin, İslam düşmanlığının ve diğer radikal eğilimlerinin güçlenmesi ile ilgili endişelerimi kendisine ilettim. Hollanda ve Fransa'daki seçim sonuçlarını olumlu gördüğümü ancak Avrupa'da aşırı sağın önemli bir aktör olarak ortaya çıkmasının üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu olduğunu belirttim" dedi.

"SON DERECE OLUMLU VE VERİMLİ GEÇTİ"

AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu eski Başbakan Blair'e aktardığını belirten Sarıgül, "Türkiye'nin katılımının her iki tarafa da katkı sağlayacağı ortak düşüncemizdi. İngiltere'nin AB'den kopuşunu önlemeye yönelik çalışmalarına takdir ile yaklaştığımı kendisine ilettim. Diğer yandan AB'nin Türkiye ile ilişkilerini koparmadan demokrasi ve hukuk devletini teşvik edecek politikalar izlemesinin önemini tekrar dile getirdik. Uzun süre muhalefette kalmış bir siyasi akımı, yıllar sonra iktidar ile buluşturan ve aynı zamanda AB kurumlarında ciddi tecrübe sahibi olan Sayın Blair ile yaptığımız görüşme son derece olumlu ve verimli geçti" ifadelerini kullandı.