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Siirt'te belediye binasında bıçaklı saldırı girişimi

Polisin megafondan bıçağı bırakması yönündeki uyarılarını dikkate almayan H.A, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:51:46 Güncelleme: 15:10:57 AA

Siirt'te İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapılan belediye binasına bıçakla girmeye çalışan kişi, uyarılara rağmen polise saldırmak isteyince ayağından vuruldu.

Alınan bilgiye göre, gece 02.00 sıralarında H.A. elinde bıçakla belediye binasına girmeye çalıştı. Belediyedeki güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. H.A. bu kez de belediye önüne gelerek güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin üzerine bıçakla yürüdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Polisin megafondan bıçağı bırakması yönündeki uyarılarını dikkate almayan H.A, araçtan inen polislerin üzerine yürümeye devam etti. Bunun üzerine H.A, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan H.A, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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