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Diyarbakır'da dilencinin üzerinden 14 bin TL çıktı

Operasyonda, bir dilencinin üzerinden 14 bin TL nakit para, altın kolye ve kıymetli tespihler çıkarken, operasyonu gerçekleştiren polisler şaşkınlık yaşadı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:57:30 Güncelleme: 15:18:25 İHA

Diyarbakır polisinin 300 polisle yaptığı 'Huzurlu sokaklar' operasyonunda bir dilencinin üzerinden 14 bin TL nakit para çıktı.

İHA'nın haberine göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüklerince il genelinde 'Huzurlu sokaklar' adıyla operasyon yapıldı. Çocuk satıcılara ve dilencilere yönelik operasyonda, bir dilencinin üzerinden 14 bin TL nakit para, altın kolye ve kıymetli tespihler çıkarken, operasyonu gerçekleştiren polisler şaşkınlık yaşadı.

Dilenciye Kabahatlar Kanununa göre 200 TL para cezası kesilirken, ele geçirilen para ve diğer eşyalar zabıta ekiplerine teslim edildi. Motosikletli polislerin de katıldığı operasyonda ayrıca sur diplerine kadar girilerek şüpheli şahısların kimlik sorgusu ve üst araması yapılırken, şüpheli araçlar da durdurularak didik didik arandı.

Operasyonun gün boyu devam edeceği öğrenildi.

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