Tunceli'de intihar saldırısı girişimi

Tunceli-Ovacık karayolunda bulunan polis kontrol noktasına, saldırı girişiminde bulunan terörist öldürüldü. Habertürk Haber Merkezi'nden Kadir Merkit'in edindiği bilgilere göre; Teröristin kullandığı aracın çalıntı olduğu öğrenildi.

Tunceli Valiliği'nden saldırı girişimine ilişkin açıklamada "Saat 15.30 sıralarında Tunceli-Ovacık karayolu il merkezi uygulama noktasına yaklaşan içerisinde 1 şahsın bulunduğu şüpheli, Peugeot Partner marka araca güvenlik güçlerimizce durması yönünde ikaz yapılmış ve araçtan inmesi için sesli uyarıda bulunulmuştur. Bahse konu araçta bulunan leşker kıyafetli 1 şahıs güvenlik güçlerimize ateş açmak suretiyle saldırı girişiminde bulunmuş olup, güvenlik güçlerimizce anında ateşle karşılık verilmesi sonucu şahıs vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" denildi.