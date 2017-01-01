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Muğla'da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı

Muğla'da sürücünün otomobile çarpmamak için manevra yapması sonucu öğrenci servisi devrildi, olayda sürücü ve 4 öğrenci yaralandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:31:26 Güncelleme: 18:34:03 AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ile 4 öğrenci hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emin Acar (61) idaresindeki  Karagedik İlkokulu öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, Osman Kaya Bulvarı yan yolunda, akaryakıt istasyonundan çıkan Volga Avcı (42) yönetimindeki  otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan minibüs, kaldırıma çarparak devrildi.Kazada, sürücü Acar ile öğrenciler Fatma Elif Millioğlu, Muhammet Asım Millioğlu, Feyza Gök ve Yiğit Dirlik hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, sürücü ile öğrencileri devrilen minibüsten çıkardı. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Fethiye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Emin Acar ise ayakta tedavi edildi.Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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