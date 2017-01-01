TSK açıkladı: 29 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 29 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.

İHA'nın haberine göre TSK'dan yapılan açıklamada, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutan'lığı sorumluluğunda 19-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde icra edilen ve 29 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk operasyonunun 2'nci safhası, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasında, 1'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı (Çakırsoğüt) ve 3'üncü Komando Tugay Komutanlığının (Siirt) katılımı ile 8 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Şırnak/Bestler-Dereler ve Siirt/Herekol bölgelerinde devam etmekte olduğu belirtildi. Açıklamada, "16-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında 48 nci Hd Tug Nezirkına Hd Bl. Bölgesinde Kelaspi tepede icra edilen operasyonda 2000 uçaksavar mühimmatı 1000 bixi mühimmatı 20 havan mühimmatı 20 Roketatar mühimmatı 2 el yapımı düzeneği 5 sığınak ve mağara bulunmuştur. Mühimmat ve sığınaklar imha edilmiştir" denildi.