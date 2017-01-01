ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Türk Silahlı Kuvvetleri PKK
GÜNDEM

TSK açıkladı: 29 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 19-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde icra edilen ve 29 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:58:38 Güncelleme: 20:03:38 İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 29 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.

İHA'nın haberine göre TSK'dan yapılan açıklamada, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutan'lığı sorumluluğunda 19-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde icra edilen ve 29 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk operasyonunun 2'nci safhası, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasında, 1'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı (Çakırsoğüt) ve 3'üncü Komando Tugay Komutanlığının (Siirt) katılımı ile 8 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Şırnak/Bestler-Dereler ve Siirt/Herekol bölgelerinde devam etmekte olduğu belirtildi. Açıklamada, "16-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında 48 nci Hd Tug Nezirkına Hd Bl. Bölgesinde Kelaspi tepede icra edilen operasyonda 2000 uçaksavar mühimmatı 1000 bixi mühimmatı 20 havan mühimmatı 20 Roketatar mühimmatı 2 el yapımı düzeneği 5 sığınak ve mağara bulunmuştur. Mühimmat ve sığınaklar imha edilmiştir" denildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İki ABD'li uzmandan ülkelerine eleştiri
GÜNDEM

İki ABD'li uzmandan ülkelerine eleştiri
Şahinkaya Kanyonu'nda rekor denemesi
GÜNDEM

Hedef: İp üstünde 100 saat! 58 saat geçti
Muğla'da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı
GÜNDEM

Öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı
Antalya'da genç kızın boğazında sigara söndüren zanlı tutuklandı
GÜNDEM

Genç kızın boğazında sigara söndüren zanlı tutuklandı
Atalay Demirci hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
GÜNDEM

Atalay Demirci hakkında hazırlanan iddianame kabul ...
Midyat Belediyesi'nden 'dualı ve beddualı' tabela
GÜNDEM

Belediye uyardı!
Muğla'da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı
GÜNDEM

ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 5 YARALI
Atalay Demirci hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
GÜNDEM

ATALAY DEMİRCİ HAKKINDA HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Tunceli'de intihar saldırısı girişimi
GÜNDEM

TUNCELİ'DE İNTİHAR SALDIRISI GİRİŞİMİ
Şahinkaya Kanyonu'nda rekor denemesi
GÜNDEM

HEDEF: İP ÜSTÜNDE 100 SAAT! 58 SAAT GEÇTİ
TSK açıkladı: 29 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

TSK AÇIKLADI! 29 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Midyat Belediyesi'nden 'dualı ve beddualı' tabela
GÜNDEM

BELEDİYE UYARDI!