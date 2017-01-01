Maçka'da uzman çavuşu şehit eden o teröristler fotokapana yakalandı

Maçka'daki çatışmada Jandarma Uzman Onbaşı Osman Gazi Çetingöz'ü şehit eden terörist grubun başında 'Cudi-Zaza' kod adlı Mehmet Yakışır'ın olduğu belirlendi.

PKK terör örgütünün sözde Botan Eyalet Sorumlusu olduğu belirlenen teröristin "Zeynel" kodlu telsizi kullandığı tespit edildi. Teröristlerin doğal hayatı görüntülemek için konulan foto kapanlar tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. O görüntülere HABERTÜRK ulaştı.

BÖLGEDE YOĞUN SİS

Trabzon'un Maçka İlçesi kırsalında Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz'ün şehit düştüğü çatışma sonrasında PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar yoğun sis nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Bölgeye Giresun'dan takviye jandarma özel harekat birlikleri gönderildi.

O TERÖRİST SÖZDE EYALET SORUMLUSU

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre istihbarat birimleri, saldırıyı gerçekleştiren grubun başında "Zeynel" kodlu telsizi kullanan 'Cudi-Zaza' kod adlı Mehmet Yakışır'ın olduğunu belirledi. 2 yıldır bölgede olduğu belirtilen teröristi, yakalanan ve itirafçı olmak isteyen teröristlerin, "Cani" şeklinde anlatığı öğrenildi.

BİR TERÖRİST PUSU KURMUŞ

Operasyona çıkan ekibe destek için giden ekibe pusu kurulduğu belirlendi. 4 kişilik terörist gruptan bir kişinin pusu kurduğu, diğer grubun ise yaklaşık 700-800 metre uzakta beklediği belirlendi.

FOTOKAPAN TERÖRİSTLERİ GÖRÜNTÜLEDİ

Uzman çavuşu şehit eden teröristler, fotokapan tarafından görüntülendi. Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaban hayvanlarının tür tespiti ve popülasyonun tespiti amacıyla kurdukları fotokapan bölgede pusu kurup Jandarma Uzman Onbaşı Osman Gazi Çetingöz'ü şehit eden teröristleri görüntülediği ortaya çıktı. Saldırıdan bir öncesine ait olduğu sanılan görüntülerde teröristler, ormanlık alanda yürürken görülüyor.

3 POLİSİ ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Yaralı yakalanan PKK'lı terörist Hamdullah Zengin, Trabzon'un Maçka İlçesi'nde yol uygulaması yapan Ramazan Donat, İbrahim Akın ve Çağdaş Tamkoç adlı üç polisin şehit edilmesi eylemini de Zeynel kodlu telsizi kullanan Cudi-Zaza kod adlı Bingöllü Mehmet Yakışır, Rodi Kod adlı Mardinli, Kawa kod adlı İranlı ve Sorej kod adlı İranlı teröristlerin gerçekleştirdiğini söylemişti.