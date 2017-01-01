Sahte kredi kartıyla 2 milyonluk vurgun

Ünlü işadamlarının adlarını kullanarak, sahte kredi kartlarıyla 49 ayrı şirketten 2 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi. İstanbul, Adana ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında dolandırıcılık suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çete lideri Ufuk Utku U. ile birlikte 21 kişi gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Adana ve Malatya'da 50'ye yakın firmanın dolandırıcılık şikayeti üzerine harekete geçti. Üç kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında dolandırıcılık suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çete lideri Ufuk Utku U. Liderliğindeki 21 kişi gözaltına alındı.



Çete lideri Ufuk Utku U.'nun Kağıthane'deki lüks rezidansta bulunan evine yapılan operasyona polis helikopteri de destek verdi. Zanlıların ev ve işyerinde yapılan aramalarda, 35 adet cep telefonu, 53 adet sim kart, 7 adet bilgisayar, 14 adet hard disk, sahte kimlikler ve kart kopyalama cihazları ele geçirildi.



ÜNLÜ İŞADAMLARININ ADLARINI KULLANMIŞLAR

Dolandırıcılık çetesinin kendilerini Türkiye'nin ünlü işadamları gibi tanıtarak, firmaları aradıkları, "mail order" yöntemiyle mal almak istediklerini söyledikleri öğrenildi. Firma sahiplerinin de kendilerini arayan kişinin ünlü işadamı olduğunu düşünerek "mail order" yöntemiyle çete üyelerine mal sattıkları belirlendi.



MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Yürütülen soruşturmada çete üyelerinin, kendilerini ünlü işadamı gibi tanıtarak firma ile telefonla iletişime geçtikleri, daha sonra çetenin diğer üyelerinin elde ettiği başka kişilere ait kredi kartı "mail order" bilgilerini şirketlere fakslayarak mal alışverişinde bulundukları belirlendi. Çete üyelerinin 49 ayrı firmadan, 122 ayrı kişiye ait kredi kartı mail order bilgisiyle, otomobil lastiği, klima, kombi, makine parçaları, inşaat malzemeleri gibi ürünlerden 1 milyon 374 bin 259 TL'lik ürün alarak e ticaret siteleri ve kendilerine ait işyerlerinden sattıkları tespit edildi.



ÇETE KREDİ KARTLARININ ALGORİTMASINI ÇÖZMÜŞ

Çetenin, Küçükçekmece Halkalı'da bir ofis açarak, kart kopyalam atölyesi kurduğu ve kredi kartı bilgilerinin algoritmasını çözdükleri için kendileri de kredi kartı bilgisi geliştirdikleri tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Ufuk Utku U.'nun da bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest, 1 zanlı ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.



MAIL ORDER NEDİR?

Mail order, katalog üzerinden telefon veya internet süresi üzerinden sipariş vererek ve kredi kartınızı kullanarak ödeme yapmanızı sağlayan bir kredi kartı ödeme talimat sistemidir. POS cihazları üzerinden kartsız olarak gerçekleşen bu işlem işletmeler tarafından ödemenin kart numarasını manuel olarak sisteme girmesi ile gerçekleştirilir.