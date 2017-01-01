Adana'da okulda darp iddiası

Adana'da bir ilkokulda görev yapan öğretmenin, tahtaya yazdığı yazıyı defterine işlemediği gerekçesiyle 9 yaşındaki kız öğrencisini darp ettiği ve dişini kırdığı öne sürüldü.

İHA'nın haberine göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ilkokulda eğitim gören 3. sınıf öğrencisi kız çocuğu E.N.A. (9), okuldan eve darp edilmiş halde döndü. Ailesinin konuştuğu çocuk, İngilizce öğretmeni G.G.'nin, kendisini dövdüğünü ve dişini kırdığını ileri sürdü. Bunun üzerine anne Pakize A. (48), Dağlıoğlu Şehit Mehmet Ali Aslan Polis Merkezi'ne giderek çocuğunu darp ettiği iddiasıyla kadın öğretmen hakkında şikayette bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Pakize A., kızıyla birlikte rapor almak için geldiği Adana Adli Tıp Birimi'nde gazetecilerin soruları üzerine, çocuğunun kendilerine, öğretmeninin tahtaya yazdığı konuyu defterine yazmadığı için kendisine kızdığını, özür dilemesine rağmen öğretmenin kendisini darp ettiğini iddia ettiğini belirtti.

Okul yöneticilerinin konuyla ilgili rapor tuttuğunu da belirten anne Pakize A., konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı.