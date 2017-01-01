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Suyun 19 metre derinliğinde 'Diyarbakır Halayı'

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Eğil İlçesi'nde "Haydi Hep Beraber 19 Mayıs'ta 19 Metre Derinliğe" programı çerçevesinde 22 dalgıç dalış yaptı. Dalgıçlar suyun altında 'Diyarbakır Halayı' oynadı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:25:13 Güncelleme: 17:06:05 HABERTURK.COM

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, "Haydi Hep Beraber 19 Mayıs'ta 19 Metre Derinliğe" programı çerçevesinde Dicle Su Sporları Şubesi'ne bağlı dalgıçlar Eğil Baraj Gölü'ne daldı. Dalgıçlar 19 metre derinlikte Diyarbakır Halayı oynadı. 22 dalgıçtan 3'ü su altında 19'u su üzerinde halay çekti.

"DALGIÇLARIMIZ SUYUN 19 METRE ALTINDA HALAY ÇEKTİ"

19 Mayıs kutlamaları kapsamında Diyarbakır'ı özgü bir çalışma yapmak istediklerini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir "19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde bazı kutlamalar yapıyoruz. Bu sene Diyarbakır için farklı bir şey yapmak istedik. 'Haydi, Hep Beraber 19 Mayıs'ta 19 Metre Derinliğe' programı yaparak Eğil Baraj Gölü'nde dalış gerçekleştirildi. Suyun 19 metre altında dalgıçlarımız halay çekti. Çok renkli çalışma oldu" dedi.

 

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