Koalisyon güçleri Suriye'de rejim kuvvetlerini vurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye rejimine ait bir konvoyu el Tanf yakınlarında bir hava saldırısı ile vurduklarını açıkladı.

Bir Pentagon yetkilisi ABD uçaklarının Suriye’nin güneyinde yer alan El Tanf ilçesi yakınlarında Suriye rejimine ait bir konvoyu vurduğunu söyledi.

Yetkili “Bir Suriye konvoyuna El Tanf yakınlarında hava saldırısı düzenlediğimizi teyit ediyorum. Detaylarla ilgili bir açıklama yapacağız.” dedi.

Irak ve Ürdün sınırına yakın bir konumda bulunan bölgede ABD ve İngiltere'ye bağlı özel kuvvetlerin Suriyeli muhalifleri eğittiği bir kamp bulunuyor.