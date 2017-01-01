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Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü gazetesine operasyona tepki

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesini ziyaret edeceğini açıkladı

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:12:11 Güncelleme: 14:17:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki 19 Mayıs yürüyüşü programında, gazetecilerin Sözcü gazetesine yönelik operasyona ilişkin sorusunu yanıtladı. Kılıçdaroğlu karara tepki göstererek, "Yargı mensuplarına çok açık ve net çağrı yapıyorum; Siz adalet dağıtmakla yükümlüsünüz" dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul'a giderek Sözcü gazetesini ziyaret edeceğini açıkladı. 

Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu:

Buradan ayrıldıktan sonra İstanbul'da Sözcü'yü de ziyaret edeceğim. Bu bayram günü bütün yargı mensuplarına çok açık ve net çağrı yapıyorum; Siz adalet dağıtmakla yükümlüsünüz. Türkiye'ye adalet dağıtın. Siz adalet dağıtamazsanız devleti çökertirsiniz. 

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