Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü gazetesine operasyona tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki 19 Mayıs yürüyüşü programında, gazetecilerin Sözcü gazetesine yönelik operasyona ilişkin sorusunu yanıtladı. Kılıçdaroğlu karara tepki göstererek, "Yargı mensuplarına çok açık ve net çağrı yapıyorum; Siz adalet dağıtmakla yükümlüsünüz" dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul'a giderek Sözcü gazetesini ziyaret edeceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu:

Buradan ayrıldıktan sonra İstanbul'da Sözcü'yü de ziyaret edeceğim. Bu bayram günü bütün yargı mensuplarına çok açık ve net çağrı yapıyorum; Siz adalet dağıtmakla yükümlüsünüz. Türkiye'ye adalet dağıtın. Siz adalet dağıtamazsanız devleti çökertirsiniz.