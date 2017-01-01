Eskişehir'de TIR şoförü patlayan lastiği değiştirirken hayatını kaybetti

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, yol kenarında aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan TIR şoförü öldü.

Alınan bilgiye göre, Reşit Genç (53) idaresindeki TIR'ın lastiği Eskişehir-Bursa karayolunun 10. kilometresinde patladı. Genç, yardım için çağırdığı tamirci Murat Özyılmaz ile lastiği onarmaya başladı. Bu sırada, Selamet Çelik'in kullandığı kamyon, yol kenarında park halinde duran TIR ile Murat Özyılmaz'a ait kamyonete çarptı.

Kazada, kamyonet ile TIR arasında sıkışan Genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Genç'in cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.