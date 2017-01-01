ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Eskişehir
GÜNDEM

Eskişehir'de TIR şoförü patlayan lastiği değiştirirken hayatını kaybetti

Kazada, kamyonet ile TIR arasında sıkışan Reşit Genç olay yerinde hayatını kaybetti

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:54:57 Güncelleme: 15:29:12 AA

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, yol kenarında aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan TIR şoförü öldü.

Alınan bilgiye göre, Reşit Genç (53) idaresindeki TIR'ın lastiği Eskişehir-Bursa karayolunun 10. kilometresinde patladı. Genç, yardım için çağırdığı tamirci Murat Özyılmaz ile lastiği onarmaya başladı. Bu sırada, Selamet Çelik'in kullandığı kamyon, yol kenarında park halinde duran TIR ile Murat Özyılmaz'a ait kamyonete çarptı.

Kazada, kamyonet ile TIR arasında sıkışan Genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Genç'in cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 2 dakika önce
    biraz yavas ve dikkatli kullansa bu olamayacakti.
  • Misafir 13 dakika önce
    Allah rahmet eylesin
  • Misafir 25 dakika önce
    allah rahmet eylesin
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Eskişehir'de hayvanat bahçesinde tüyler ürperten görüntü
GÜNDEM

Hayvanat bahçesinde tüyler ürperten görüntü
Eskişehir'de talihsiz ölüm! Yaralı olarak kurtulmuştu ama...
GÜNDEM

Eskişehir'de talihsiz ölüm! Yaralı olarak kurtulmuştu ama. ...
Eskişehir'de 14 yaşındaki kıza, üvey baba ve kardeşiyle öz kuzeni tecavüz etti
GÜNDEM

Eskişehir'de mide bulandıran olay!

Eskişehir'de kız kardeşler anne ve babalarını polise ihbar etti
GÜNDEM

Anne ve babalarını polise ihbar ettiler!
Müteahhitler bahse girdi, sonuç evet çıkınca daireyi aldı!
GÜNDEM

'Evet' çıktı, daireyi aldı!
Türkiye genelinde huzur operasyonu başlatıldı
GÜNDEM

Türkiye genelinde huzur operasyonu başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de gençlere sesleniyor
GÜNDEM

KONGRE ÖNCESİ MESAJ: GENÇLERE YER VERMEKTE KARARLIYIZ
MHP'li Yalçın'dan açıklama: MHP'nin bittiğini, biteceğini iddia edenler...
GÜNDEM

MHP'Lİ YALÇIN'DAN AÇIKLAMA: MHP'NİN BİTTİĞİNİ, BİTECEĞİNİ İDDİA EDENLER...
Eskişehir'de TIR şoförü patlayan lastiği değiştirirken hayatını kaybetti
GÜNDEM

TIR ŞOFÖRÜNÜN FECİ SONU!

Hakkari'de çığ altında kalan kişinin cesedine 4 ay sonra ulaşıldı
GÜNDEM

4 AY SONRA ÇIKARILDI!
Adana'da kardeş cinayeti
GÜNDEM

"EŞİN ERKEKLERLE GÖRÜŞÜYOR ONDAN AYRIL" DEDİ, DEHŞET SAÇTI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Juncker ve Tusk'la görüşecek
GÜNDEM

ERDOĞAN, JUNCKER VE TUSK'LA GÖRÜŞECEK