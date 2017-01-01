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Muğla'da iki genç kız 100 metre uçurumdan el ele atladı!

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde, lise öğrencisi iki kız el ele tutuşarak yaklaşık 100 metrelik uçurumdan ölüme atladı. İntihar eden kızların cesetlerine yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonunda ulaşılabildi

19 Mayıs 2017 Cuma, 19:20:41 Güncelleme: 19:51:03 DHA

Muğla'da yaklaşık 100 metrelik uçurumdan ölüme atlayan Yatağan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Yonca K. ile aynı yaştaki sınıf arkadaşı Melek B.'nin intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Melek B.'nin erkek arkadaşıyla ayrıldığı, Yonca K.'nın ise platonik aşkına karşılık bulamadığı için bunalımda olduğu öne sürüldü.

DHA'nın haberine göre, Ayrıca K.'nın platonik hisler beslediği kişiyle, intihardan kısa süre önce cep telefonundan görüntülü konuşma yaptığının belirlendiği kaydedildi.

ERKEK ARKADAŞI VE ABLASI İNTİHARA ŞAHİT OLMUŞ

B.'nin ayrıldığı erkek arkadaşı ile ablası Dilek B.'nin intihar anına şahit olduğu ortaya çıktı. Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Melek B.'nin ayrıldığı eski erkek arkadaşı M.Ö.'nün ifadesine başvurdu.

"BİZİ GÖRÜNCE AYAĞA KALKIP 'SAKIN YAKLAŞMAYIN' DEDİLER"

Yatağan İlçesi'nde esnaflık yaptığı öğrenilen 21 yaşındaki M.Ö.'nün ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Melek dün saat 16.00'da beni arayarak yüksekten kendisini atacağını söyledi. Telefonunu ise sonrasında kapadı. Telefonu, sürekli aradım. Ancak bir türlü çağrılarıma cevap vermedi. Yüksek yerlere çıkarak saatlerce onu aradım. İlerleyen saatlerde ise Yonca K., sevgisine karşılık bulamadığı kişiyi cep telefonundan görüntülü aramış. O kişi de beni arayarak, görüntüde Melek ve Yonca'nın Masa Dağı'nda olduğunu tespit ettiğini söyledi. Melek'in ablasıyla beraber dağa çıktık. İkisi de uçurumun kenarında oturuyordu. Bizi gördükten sonra ayağa kalkıp, 'sakın yaklaşmayın' dediler. El ele tutuşarak atladılar. Olayda kesinlikle benim bir suçum yok."

Olayda gözaltı kararı olmadığı öğrenilirken, Melek B.'nin cenazesi Menteşe Kurşunlu Camii'nde, Yonca K.'nın ise cenazesi Yatağan İlçesi'nde ikindide kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verilecek.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 16 dakika önce
    doğal seçilim böyle bir şey. doğada güçsüzler elenir. güçlüler neslini sürdürür.
  • Misafir 33 dakika önce
    Allah ıslah etsin, intihar kolaya kaçmaktır. Asıl olan kalıp savaşmaktır.
  • Misafir 50 dakika önce
    offfff yazik yazik
  • Misafir 57 dakika önce
    Artık bu sosyal medyada vs paylaşılan aşk sözleri intihara meil ettidiyor.Sosyal Medyada Görülen Sözleri Kendilerine Empoze Edip Nice Genç Hayatlarının Derdine Düşmesi Gerekirken, Boş Zamanlar Geçiriyor. Toplumu Bilinçlendirmek Okullarda Sosyal Medya Üzerinde Konferanslar Düzenlenmeli, Gençlerimizi Bilgilendirmek Lazım. Pis Pisine Hayatlarını Mavhediyorlar.
  • Misafir 1 saat önce
    Allah rahmet etsin
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