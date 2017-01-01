Muğla'da iki genç kız 100 metre uçurumdan el ele atladı!

Muğla'da yaklaşık 100 metrelik uçurumdan ölüme atlayan Yatağan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Yonca K. ile aynı yaştaki sınıf arkadaşı Melek B.'nin intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor.



Melek B.'nin erkek arkadaşıyla ayrıldığı, Yonca K.'nın ise platonik aşkına karşılık bulamadığı için bunalımda olduğu öne sürüldü.



DHA'nın haberine göre, Ayrıca K.'nın platonik hisler beslediği kişiyle, intihardan kısa süre önce cep telefonundan görüntülü konuşma yaptığının belirlendiği kaydedildi.



ERKEK ARKADAŞI VE ABLASI İNTİHARA ŞAHİT OLMUŞ



B.'nin ayrıldığı erkek arkadaşı ile ablası Dilek B.'nin intihar anına şahit olduğu ortaya çıktı. Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Melek B.'nin ayrıldığı eski erkek arkadaşı M.Ö.'nün ifadesine başvurdu.



"BİZİ GÖRÜNCE AYAĞA KALKIP 'SAKIN YAKLAŞMAYIN' DEDİLER"



Yatağan İlçesi'nde esnaflık yaptığı öğrenilen 21 yaşındaki M.Ö.'nün ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:



"Melek dün saat 16.00'da beni arayarak yüksekten kendisini atacağını söyledi. Telefonunu ise sonrasında kapadı. Telefonu, sürekli aradım. Ancak bir türlü çağrılarıma cevap vermedi. Yüksek yerlere çıkarak saatlerce onu aradım. İlerleyen saatlerde ise Yonca K., sevgisine karşılık bulamadığı kişiyi cep telefonundan görüntülü aramış. O kişi de beni arayarak, görüntüde Melek ve Yonca'nın Masa Dağı'nda olduğunu tespit ettiğini söyledi. Melek'in ablasıyla beraber dağa çıktık. İkisi de uçurumun kenarında oturuyordu. Bizi gördükten sonra ayağa kalkıp, 'sakın yaklaşmayın' dediler. El ele tutuşarak atladılar. Olayda kesinlikle benim bir suçum yok."



Olayda gözaltı kararı olmadığı öğrenilirken, Melek B.'nin cenazesi Menteşe Kurşunlu Camii'nde, Yonca K.'nın ise cenazesi Yatağan İlçesi'nde ikindide kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verilecek.

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