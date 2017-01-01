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Çanakkale'de 3 kilometrelik araç kuyruğu

19 Mayıs 2017 Cuma, 23:38:43 DHA

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    Çanakkale'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın haftasonuyla birleşmesini fırsat bilen vatandaşlar, Ege Bölgesi'nin tatil beldeleri ile Bozcaada'ya akın etti. 

  • 2 Çanakkale'de 3 kilometrelik araç kuyruğu
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    Tatilciler, Kilitbahir Feribot İskelesi'nde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

  • 3 Çanakkale'de 3 kilometrelik araç kuyruğu
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    DHA'nın haberine göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın haftasonuyla birleşmesi nedeniyle 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, Çanakkale iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. 

  • 4 Çanakkale'de 3 kilometrelik araç kuyruğu
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    Tatilciler, Ege Bölgesi'nin tatil beldeleri ile Bozcaada'ya gitmek için oluşan uzun araç kuyruklarında saatlerce beklemek zorunda kaldı. 

  • 5 Çanakkale'de 3 kilometrelik araç kuyruğu
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    Çanakkale Boğazı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş, Çanakkale-Kilitbahir seferlerinde yaşanan uzun araç kuyruklarını azaltabilmek için her saat başı yapılan seferleri aralıksız olarak yapmaya başladı.

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    HABERİN DEVAMI

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