Çanakkale'de 3 kilometrelik araç kuyruğu

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DHA'nın haberine göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın haftasonuyla birleşmesi nedeniyle 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, Çanakkale iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.