ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul Bağcılar
GÜNDEM

Bağcılar'da kadına sopalı dayak kamerada

S. Y.'nin dört kişi tarafından dövülmesi bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:12:20 Güncelleme: 11:36:30 DHA

Bağcılar'da karşı dükkan çalışanlarıyla husumetli olduğu öğrenilen S.Y. isimli kadın eşinin dükkanı önünde 4 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Genç kadının dövülme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

DHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz ay Kemalpaşa Mahallesi, Eski Pazar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir dükkanda çalışan Adem Y. ile karşı dükkanda çalışan Suriye uyruklu kişiler arasında geçen yıl siyasi tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Adem Y. ile karşı dükkandaki Suriyeli kişiler arasından husumet oluştu. Geçen ay Adem Y. ile Suriyeli kişiler tekrar tartıştı. Bu sırada, S.Y. 9 yaşındaki kızıyla birlikte eşini ziyaret etmek için dükkana geldi. Tartışma kavgaya dönüşünce Adem Y. darp edildi. Burada Suriyeli kişilerle tartışan S.Y. kızının gözü önünde 4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü.

S. Y.'nin dört kişi tarafından dövülmesi bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde hareketlilik yaşanırken koşan S.Y.'nin, arkasından gelen kişiler tarafından dövülerek yere düşmesi görülüyor.

"ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZUK GECELERİ UYUYAMIYOR"

Yaşanan olay üzerine şikayetçi olduklarını belirten S.Y. çocuğunun bu olay yüzünden psikolojisinin bozulduğunu söyledi. S.Y. yaşananları şöyle anlattı: "Geçen yıl bizim şehitlerimiz olduğu zamanlarda karşımızdaki dükkanlarda YPG şarkıları çalıp, halay çekmelerinden şikayetçi olduk. Bunlar da nasıl öğrendilerse, öğrendiler. Ondan sonra aramızda husumet başladı. Olay günü ben eşimi ziyarete gittim dükkana. Ondan sonrasında, onlar silahlanmışlar, coplar, balyozlar, sopalarla. Yanımıza gelip, sopaları çıkarttılar. Sonrasında eşime saldırı oldu. Eşimle, dükkanda çalışan bir arkadaşımız kaçmaya başladı. Ben de onların arkasından gittim. Sonrasında onları bırakıp, bana saldırmaya başladılar. Bu saldırı esnasında 9 yaşındaki kızım yanımızdaydı. Şuan çocuğun psikolojisi bozuk. Geceleri uyuyamıyor, annemi ve babamı öldürecekler diye."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da DEAŞ hücrelerine operasyon: 17 gözaltı
GÜNDEM

DEAŞ hücrelerine operasyon: 17 gözaltı
Sedat Şahin'in yakalandığı operasyon kamerada!
GÜNDEM

Operasyon görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul'da 2 milyonluk soygun yapan çete lideri o parayla galeri açmış
GÜNDEM

Camiden çıkan kuyumcu neye uğradığını şaşırmıştı!

Kadıköy'de metro kazısında soygun tüneli ortaya çıktı
GÜNDEM

Kadıköy'de soygun tüneli! Metro kazısında ortaya ...
‘ITaksi’ yola çıktı
GÜNDEM

Bu takside ödeme İstanbul Kart ile yapılabiliyor!
İstanbul'da VIP fuhuş çetesine operasyon
GÜNDEM

VIP fuhuş çetesine operasyon! Turist gibi göstermek için. ...
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar görevden alındı
GÜNDEM

DİYANET'TE FLAŞ GÖREVDEN ALMA
Konya'da fidye için kaçırılan İranlı mühendis sahtecilikten tutuklandı
GÜNDEM

DÜN BU HALDE BULUNMUŞTU, BUGÜN TUTUKLANDI!
Konya'da otomobil gaz kaçağından alev aldı, sürücü yaralandı
GÜNDEM

KONYA'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ!

Bağcılar'da kadına sopalı dayak kamerada
GÜNDEM

YER: BAĞCILAR... KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE SALDIRDILAR
Antalya Gazipaşa Limanı'nda ceset alarmı
GÜNDEM

O İHBAR HAREKETE GEÇİRDİ! "2 KIZ ÇOCUĞU AĞLAYARAK, PANİK İÇERİSİNDE YANIMIZA GELDİ"
'Rabia' AK Parti tüzüğüne girdi
GÜNDEM

'RABİA' AK PARTİ TÜZÜĞÜNDE