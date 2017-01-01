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Antalya Gazipaşa Limanı'nda ceset alarmı

Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından herhangi bir cesede rastlanmadı. Havanın kararmasıyla arama çalışmaları da durduruldu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:27:44 Güncelleme: 11:32:27 DHA

Antalya'nın Gazipaşa İlçe limanında denizde ceset olduğu ihbarı hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık 2 saat süren arama sonucunda ceset bulunamadı.

DHA'nın haberine göre, Gazipaşa Limanı'nda denizde ceset gördüğünü söyleyen 2 kız çocuğu çevredekilere haber verdi. Çevredekiler de saat 19.30 sıralarında polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri geldi. Limanda amatör dalgıç Erol Erkut tarafından arama yapıldı. Olay yerine gelen Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de bilgi aldıktan sonra soruşturma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından herhangi bir cesede rastlanmadı. Havanın kararmasıyla arama çalışmaları da durduruldu.

"DALDIK BAKTIK AMA BİR ŞEY BULAMADIK"

Arama yapan Erol Erkut, "2 kız çocuğu ağlayarak, panik içerisinde yanımıza geldi ve birisinin boğulduğunu söyledi. Biz de arkadaşlarımızla hemen olay yerine gelerek, palet ve maske aldık. Daldık, baktık ama bir şey bulamadık. Caretta carettadan bahsediyorlar. Burada yıllardır bir kaplumbağamız var ama çocukların, 'kırmızı tişörtü vardı, saçları siyahtı, ellerini açmış bir şekilde yüzün koyu yatıyordu' demeleri bizi biraz çelişkiye düşürdü. Vicdanen daldık baktık ama bir şey bulamadık. Derinlik 4- 5 metre düzeylerinde yer yer 6 metre, taban çamur, kayalar var. Fazla da bulandırmak istemedik ama inşallah yanlış bilgidir" dedi.

Zekeriya Çelik ise ihbar yapılan saatlerde limanda bulunduğunu aktarırken, "Bir kaplumbağa 10 metre önümden çıktı. Üstü kahverengi ve kırmızımsıydı. Çocuklar muhtemelen onu adamı boğuluyor sandı. Ama kaplumbağaydı önümüze çıktı zaten. Bir insan boğulmuş olsa en fazla 15 dakika sonra suyun yüzeyine çıkar. Kaplumbağa bacaklarını açtığı zaman insana benzer" diye konuştu.

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