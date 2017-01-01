Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı adayına millet karar verecek

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin Kırşehir teşkilatını ziyaretinde 2019'da yapılacak seçimde kendisinin cumhurbaşkanlığı için aday olmayacağını, adaya milletin karar vereceğini söyledi.

İHA'nın aktardığına göre Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Ben 15 yıldır Belediye Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak buradayım diyor. Kendisine göre de kurmuş düzenini yetmiyor, parti genel başkanı da olacak. Bu, cumhurbaşkanlığı kampanyasının başlangıcı demek" dedi.

"BAŞKAN ADAYINI TABAN ÇIKARACAK"

2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına başkan adayına milletin karar vereceğini ifade eden Baykal, "Birlik sonunda çıkar ortaya. Çıkanın etrafında birleşeceğiz. Kimin etrafında birlik olacağını millet kararlaştıracak. Sizlere doğrusunu söylüyoruz. Öyle talimatla birlik olunmaz. Siyaset tabu değil" diye konuştu.

"BENİM KENDİME GÖRE YÖNTEMİM..."



Baykal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şimdi Türkiye onu konuşuyor. Bir yöntem bulacağız. Benim kendime göre yöntemim var. Herkes aday olabilsin. Hiçbir sınır getirilmesin. 20-30 tane aday çıksın. Bu adaylara süre verin 3 ay 5 ay, ülkeyi gezerek kendisini tanıtsın. 1 milyon 200 bin seçmenimiz var partide bir buçuk 2 milyon insan kendi arasından seçsin birisini."



