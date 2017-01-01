Yunanistan'a kaçmak isteyen 13 FETÖ üyesi, plajda yakalandı!

Habertürk Haber Merkezi'nden Kadir Tamer'in haberine göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından Dalaman İlçesi'nde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında KHK ile ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan Ankara Bala İlçe Emniyet Müdürü İ.Ş. ile Balıkesir Bölge Trafik Müdürü İ.D.'nin bulunduğu, 2'si organizatör toplam 13 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

2 ÖNEMLİ İSİM

Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen istihbarı çalışmalarda bir grubun Dalaman İlçesi Eğriburun plajı mevkisinde Yunan adalarına yasa dışı yollardan kaçma hazırlığında bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan araştırma sonucunda grup içerisinde KHK'lar ile görevlerinden ihraç edilen Ankara Bala İlçe Emniyet Müdürü İ.Ş., Balıkesir Bölge Trafik Müdürü İ.D.'nin de bulunduğu öğrenildi.

PLAJDA YAKALANDILAR

Operasyon kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelilerin Eğriburun plajına gelmesini beklemeye başladı. Sabah saatlerinde Eğriburun plajına gelen şüpheliler kendilerini Yunanistan'a götürecek tekneyi beklerken operasyon düzenlendi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Ankara Bala İlçe Emniyet Müdürü İ.Ş. ve Balıkesir Bölge Trafik Müdürü İ.D.'nin yanı sıra, müteahhit O.T., mimar M.S.B., önceden ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Gazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi M.K., öğretmen B.G., işçi emeklisi O.H., ev hanımları S.N.K., S.T., A.E., Y.H. ile bu kişileri Yunanistan'a götürmek isteyen organizatörler S.K. ve M.K. gözaltına alındı.

13 ZANLININ ÜZERİNDEN 280 BİN LİRA DEĞERİNDE DÖVİZ VE TÜRK LİRASI ÇIKTI

Gözaltına alınan toplam 13 zanlının üzerinden yaklaşık 280 bin lira değerinde döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

İfade işlemleri için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirilen zanlılar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların bağlantıları ve finans kaynaklarının çok yönlü araştırıldığı öğrenildi.